Los eléctricos ya son más de la mitad de los 0 km vendidos en Uruguay: en agosto rompieron el récord de 3.000 unidades

Los vehículos eléctricos continúan ganando terreno en el mercado automotor uruguayo y en agosto marcaron un nuevo récord. Según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), durante el mes se comercializaron 3.471 unidades eléctricas, lo que significó un 147,4% más que en agosto de 2025, cuando se habían vendido 1.404 vehículos. Desde la asociación destacaron que, por primera vez, las ventas mensuales de eléctricos superaron la barrera de las 3.000 unidades.

En el mercado total, en agosto se comercializaron 6.781 vehículos cero kilómetro en Uruguay, lo que significó un 15,5% más que en el mismo mes de 2025, cuando se habían vendido 5.871 unidades. De ese total, el 51,2% correspondió a vehículos eléctricos, frente al 23,9% registrado un año atrás, por lo que más de la mitad de los 0 km comercializados en el país durante el mes fueron de este tipo.

En términos de volumen, esto significó que en agosto se vendieron 2.067 unidades eléctricas más que en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con la información divulgada por ACAU, los SUV fueron los vehículos eléctricos más vendidos en agosto, con 1.857 unidades comercializadas, frente a las 788 registradas en el mismo mes de 2025, lo que significó un crecimiento interanual de 135,7%.

Por su parte, los autos alcanzaron las 1.436 unidades vendidas, más del doble que las 575 comercializadas en agosto del año pasado, con lo que esta categoría registró un crecimiento interanual de 149,7%.

Estacion de carga para autos eléctricos en Montevideo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Entre automóviles y SUV se concentraron 3.293 de las 3.471 ventas de vehículos eléctricos registradas en agosto, lo que representó el 94,9% del total.

Los vehículos utilitarios eléctricos también registraron un fuerte incremento. En agosto se vendieron 160 unidades, frente a las 38 comercializadas un año atrás, lo que significó un aumento interanual de 321,1%.

En el caso de los camiones eléctricos, las ventas pasaron de tres unidades en agosto de 2025 a 13 en el mismo mes de este año, un crecimiento de 333,3%.

Por último, en agosto se comercializaron cinco minibuses eléctricos, en esta categoría, para el mismo de 2025, ACAU no había consignado datos de ventas.

Vehículos eléctricos. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais

El crecimiento también se observó en la comparación mensual ya que en julio de este año se habían vendido 2.847 vehículos eléctricos, por lo que las ventas de agosto implicaron un incremento de 21,9%, con 624 unidades más.

El aumento estuvo impulsado principalmente por los automóviles y SUV, cuyas ventas crecieron 25,1% y 24%, respectivamente. En tanto, los utilitarios aumentaron 11,9%, mientras que los minibuses y camiones registraron bajas frente al mes pasado, de 86,8% y 35%, respectivamente.