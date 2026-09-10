El dólar en Uruguay no sale del modo "planchado" desde que comenzó setiembre y sigue con mínimas variaciones

El dólar en Uruguay continúa “planchado” con mínimas variaciones al alza o a la baja en el inicio del mes. Ayer el interbancario tuvo una mínima suba de 0,06%, y se negoció en promedio en $ 40,242, un valor muy similar al que tenía a fin de agosto ($ 40,244). En la jornada el billete verde cotizó entre $ 40,22 y $ 40,26 y finalizó en $ 40,24, estable con respecto al cierre del martes.

En lo que va de setiembre, la moneda estadounidense tiene una ínfima baja de 0,004%, y en el año aumenta 3,08%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 18,5 millones en un total de 36 operaciones realizadas.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable ayer en $ 39,05 para la compra y $ 41,45 para la venta.

Un cliente prepara sus billetes de dólar para cambiarlos por pesos en una casa de cambio. Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,24% y cerró en 5,0979 reales. En setiembre baja 1,62% y durante 2026 el dólar en Brasil cae 7,35%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,33% y finalizó en 1.515,11 pesos argentinos. En setiembre se incrementa 0,37% y durante 2026 aumenta 3,82%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró estable ayer en 61 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En setiembre el riesgo país baja una unidad y en lo que va del año cae cinco puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, igualando al objetivo fijado por el Banco Central.