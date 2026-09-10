¿Quién se anima a hacer las pruebas PISA?: los ejercicios a los que se enfrentaron los estudiantes

Este martes se presentaron los resultados de las pruebas PISA 2025, que miden cuánto logran aplicar los estudiantes de 15 años lo aprendido en Matemáticas, Ciencias y Lectura.

Uruguay mejoró en Ciencias, se mantuvo en Matemáticas y tuvo un descenso en Lectura, respecto a la pasada edición (PISA 2022). Los resultados de Aprendizaje en el mundo digital se conocerán a principios de 2027.

El País replicó algunos de los ejercicios de Matemáticas y Ciencias que figuran en la página de PISA/ANEP. Si bien cambian algunos aspectos visuales, el contenido se reprodujo de forma idéntica.

Matemáticas

En el eje Matemáticas, se tomó como ejemplo un ejercicio que trabaja con la superficie de bosque de distintos países. El test pone a prueba algunas competencias mediante el uso de una hoja de cálculo.

Tras completar el test, de cuatro preguntas, aparecen las respuestas correctas.

PISA · Superficie de bosque

Pablo Caggiani, Virginia Verderese, Manuel Oroño y Sandra Peña. Foto: Darwin Borrelli.

Ciencias

En el eje Ciencias, se tomó como ejemplo una prueba sobre Biodiversidad.

PISA · Biodiversidad

Para revisar los ejercicios de esta edición y años anteriores puede ingresar a la página de PISA.