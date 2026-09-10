Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Educación

¿Quién se anima a hacer las pruebas PISA?: los ejercicios a los que se enfrentaron los estudiantes

El País replicó algunos de los ejercicios que figuran en la página de PISA/Anep. Si bien cambian algunos aspectos visuales, el contenido se reprodujo tal cual aparecen en los ejercicios de prueba disponibles.

10/09/2026, 12:10
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Alumnos son evaluados en las pruebas PISA.
Alumnos son evaluados en las pruebas PISA.
Foto: Archivo el País

Este martes se presentaron los resultados de las pruebas PISA 2025, que miden cuánto logran aplicar los estudiantes de 15 años lo aprendido en Matemáticas, Ciencias y Lectura.

Uruguay mejoró en Ciencias, se mantuvo en Matemáticas y tuvo un descenso en Lectura, respecto a la pasada edición (PISA 2022). Los resultados de Aprendizaje en el mundo digital se conocerán a principios de 2027.

El País replicó algunos de los ejercicios de Matemáticas y Ciencias que figuran en la página de PISA/ANEP. Si bien cambian algunos aspectos visuales, el contenido se reprodujo de forma idéntica.

Pruebas PISA 2025: Uruguay mejoró en Ciencias, se mantuvo en Matemáticas y empeoró en Lectura

Matemáticas

En el eje Matemáticas, se tomó como ejemplo un ejercicio que trabaja con la superficie de bosque de distintos países. El test pone a prueba algunas competencias mediante el uso de una hoja de cálculo.

Tras completar el test, de cuatro preguntas, aparecen las respuestas correctas.

PISA · Superficie de bosque
Pablo Caggiani, Virginia Verderese, Manuel Oroño y Sandra Peña.
Pablo Caggiani, Virginia Verderese, Manuel Oroño y Sandra Peña.
Foto: Darwin Borrelli.

Ciencias

En el eje Ciencias, se tomó como ejemplo una prueba sobre Biodiversidad.

PISA · Biodiversidad

Para revisar los ejercicios de esta edición y años anteriores puede ingresar a la página de PISA.

La advertencia del rector de la Udelar sobre la lectura tras las pruebas PISA: "No podemos delegar"

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

PISApruebas PISA
Te puede interesar