Autor intelectual de atentado a fiscal Ferrero llega a acuerdo con la Justicia y pasará siete años preso

La jueza de crimen organizado Diovanet Olivera condenó este jueves en un proceso abreviado a dos partícipes del atentado contra la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero, ocurrido el 28 de setiembre de 2025.

Uno de los implicados, Daniel Alejandro Garaza, fue condenado como autor intelectual de un delito de asociación para delinquir, atentado agravado, y estrago agravado. Deberá cumplir siete años y tres meses de penitenciaría.

Garaza fue el ideólogo del atentado junto a su padre, Jorge, un ex policía ya condenado que tenía vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset, detenido en Estados Unidos. Según los hallazgos, Garaza viajó a Bolivia para planificar el ataque, posteriormente reclutó gente en Uruguay, y tras el atentado se encargó de planificar la destrucción de evidencias, incluyendo la posibilidad de matar a uno de los autores materiales que los pudiera vincular.

El otro condenado ayer, Leonardo Washington Pereira, colaboró con la logística del ataque, y esperó afuera de la vivienda de Ferrero para efectuar el escape. Esta persona fue condenada como autor de los delitos de asociación para delinquir y receptación agravados, y como coautor de atentado agravado, estrago e incendio. Deberá cumplir con 8 años de penitenciaría.

Pereira es tío del ya condenado Adrían Arrigoni, con el que Garaza se alió para reclutar gente y ejecutar el ataque.

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía implica que los ahora condenados aceptaron los hechos de los que se los acusó, por lo que se les reduce en un tercio la pena.

Hasta ahora hay seis condenados y un formalizado en prisión preventiva que habría participado materialmente del atentado.

Cronología

El 28 de setiembre de 2025 a las 05:00 AM Ferrero dormía en su hogar. Delincuentes subieron a los techos de otras casas utilizando un tablón de madera. Desde allí efectuaron tres disparos contra la fachada de su vivienda y detonaron una granada, la cual arrojaron contra los vidrios de la cocina de la casa de Ferrero. Luego se comprobaría, según explicó a la prensa la ministra de Defensa, Sandra Lazo, que este dispositivo no es usado por el Ejército uruguayo y que tendría origen chino.

Según la sentencia a la que accedió El Pais, Garaza viajó en febrero de 2025 a Bolivia para empezar a planificar el ataque. Hizo el viaje desde Brasil junto a Arrigoni. En ese momento estaba requerido por la Justicia uruguaya por otros delitos. Por eso se presume que regresó a Uruguay evadiendo controles migratorios.

Semanas antes del atentado, Garaza volvió a Santa Cruz de la Sierra (donde fue detenido Marset) y tramitó una residencia temporal por dos años. El 25 de septiembre volvió a Uruguay, tomando un vuelo a San Pablo, otro a Pelotas, e ingresando al país de forma clandestina. En esa oportunidad su padre, Jorge, lo fue a buscar.

Garaza no participó materialmente de los hechos pero se encargó con Arrigoni de reclutar partícipes y encargarles tareas para el atentado.

Días antes, dos personas ya condenadas realizaron un análisis de la zona donde vive Ferrero en un Volkswagen Bora en el que posteriormente fue detenido Leonardo Washington Pereira.

Unas horas antes del atentado, este condenado fue identificado prendiendo fuego una camioneta que iba a ser utilizada en el ataque pero que no logró ser arrancada.

Posteriormente, a las 4:18 de la mañana, se identifica a Pereira manejando el mismo Volkswagen Bora que minutos después iba a ser utilizado junto a otra camioneta Great Wall para escapar del ataque. Mientras tanto, otro de los condenados llegaba al domicilio de Ferrero empujando un carro de supermercado con el tablón de madera que se utilizaría para acceder a los techos de otras casas y finalmente a la casa de la fiscal.

El tablón contaba polifón en uno de sus extremos, el cual fue apoyado para no hacer ruido. Antes de subir, uno de los autores materiales ya condenados, tiró la colilla de un cigarrillo que estaba fumando, lo que sirvió para identificarlo posteriormente. Otro de ellos arrojó un guante a raíz del cual también fue identificado

Una vez completado el atentado, los imputados descendieron por el mismo lugar donde habían ingresado, dejando el tablón abandonado en la azotea lindera a la casa de la víctima. Primero escaparon en la camioneta. Pereira, los esperaba a cuatro cuadras en el Volkswagen Bora, con el objetivo de acompañar a los autores hasta que los mismos destruyeran la camioneta y luego escapar en el auto.

La Great Wall fue incendiada en la Rambla Costanera del Arroyo Miguelete. El Volkswagen fue identificado días más tarde en la zona del Marconi. Estaba siendo conducido por Pereira, que fue detenido.

Una vez ejecutado el ataque, Garaza planificó “la destrucción de evidencia”, señala la sentencia. Incluso manejó la posibilidad de quitarle la vida a uno de los autores materiales y enviar un abogado a fiscalía para recabar información. En conversaciones con Arrigoni se lo esuchó preocupado por la posibilidad de que los autores materiales hayan dejado evidencia en el lugar. “¿Decís que hay huellas peluca? Hay que picarlos entonces”, aseguró.