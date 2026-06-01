Atentado contra la fiscal Mónica Ferrero: nueve años y medio de cárcel para otro implicado en el ataque

La Fiscalía Penal de Montevideo de Estupefacientes de 1º turno logró este lunes la condena mediante proceso abreviado, de una persona por ser uno de los autores intelectuales del atentado cometido contra la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero. Fue condenado a 9 años y 6 meses de penitenciaria.

El condenado fue uno de los organizadores del atentado, seleccionando a las personas que ingresarían al domicilio de la fiscal, proporcionando vehículos para los traslados en la noche de los hechos.

Asimismo se decomisaron dos vehículos, uno de ellos un BMW propiedad del condenado, dinero en efectivo, sustancia estupefaciente, y dos armas, una de ellas la utilizada en el atentado.

El atentado ocurrió a fines de setiembre del 2025, cuando dos personas ingresaron por el techo al patio trasero de su casa y lanzaron una granada. El explosivo rompió varios vidrios. Además, efectuaron tres disparos con un arma de fuego.

Lugar en el que se encontraba la camioneta incendiada que sospechan que se utilizó para escapar tras atentado contra Mónica Ferrero. Estefanía Leal

Cómo fue el atentado contra la fiscal de Corte

El 28 de setiembre de 2025 a las 05:00 AM Ferrero dormía en su hogar. Delincuentes subieron a los techos de otras casas utilizando un tablón de madera. Desde allí arremetieron a disparos contra la fachada de su vivienda y arrojaron una granada al patio. El explosivo rompió varios vidrios. Luego se comprobaría, según explicó a la prensa la ministra de Defensa, Sandra Lazo, que este dispositivo no es usado por el Ejército uruguayo y que tendría origen chino.

Los atacantes usaron una camioneta que luego fue encontrada incendiada. Además, un segundo vehículo los acompañaba para evitar contratiempos.

En primer lugar por esta investigación fueron detenidos un hombre y una mujer. Esta última fue liberada, mientras que el primero fue imputado. La hipótesis policial es que fue uno de los encargados de brindar logística para el ataque.

Los informantes dijeron a El País que los delincuentes fueron "bastante desprolijos", debido a que dejaron en la escena elementos de los cuales se aferró la Policía para investigar.

Por este caso es la quinta persona condenada, además de ocho que fueron imputadas.