Justicia amplió imputación a implicado en atentado a la fiscal de Corte: pruebas señalan que es autor material
El acusado estaba siendo investigado como coautor del hecho. Hasta la fecha hay cuatro personas condenadas y ocho imputadas por el atentado contra Mónica Ferrero.
La Justicia amplió este martes la imputación a uno de los ocho formalizados por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, luego de que se encontraran pruebas que indican su participación como uno de los autores materiales del hecho. Antes de la aparición de las pruebas estaba siendo imputado como coautor del hecho.
El acusado fue imputado como "presunto autor de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de receptación agravado, en reiteración real con un delito de incendio y un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago", según señaló Fiscalía.
Hasta la fecha hay cuatro personas condenadas y ocho imputadas por el caso. El atentado ocurrió a fines de setiembre del 2025, cuando dos personas ingresaron por el techo al patio trasero de su casa y lanzaron una granada. El explosivo rompió varios vidrios. Además, efectuaron tres disparos con un arma de fuego.
Cómo fue el atentado contra la fiscal de Corte
El 28 de setiembre de 2025 a las 05:00 AM Ferrero dormía en su hogar. Delincuentes subieron a los techos de otras casas utilizando un tablón de madera. Desde allí arremetieron a disparos contra la fachada de su vivienda y arrojaron una granada al patio. El explosivo rompió varios vidrios. Luego se comprobaría, según explicó a la prensa la ministra de Defensa, Sandra Lazo, que este dispositivo no es usado por el Ejército uruguayo y que tendría origen chino.
Los atacantes usaron una camioneta que luego fue encontrada incendiada. Además, un segundo vehículo los acompañaba para evitar contratiempos.
En primer lugar por esta investigación fueron detenidos un hombre y una mujer. Esta última fue liberada, mientras que el primero fue imputado. La hipótesis policial es que fue uno de los encargados de brindar logística para el ataque.
Los informantes dijeron a El País que los delincuentes fueron "bastante desprolijos", debido a que dejaron en la escena elementos de los cuales se aferró la Policía para investigar.
Luego de la primera imputación fueron detenidas otras tres personas. Una fue liberada por falta de pruebas, mientras que las otras dos fueron imputados con prisión preventiva. En este caso, uno de ellos fue uno de los autores materiales, mientras que el otro también aportó logística, estos dos últimos fueron los condenados en la jornada de hoy.
-
"Yo sé que la plata no es problema con vos": los chats y gastos que llevaron a la cárcel a Fernández Albín
Intendente de Durazno: “Vamos a financiar una guardia municipal para apoyar control de espacios públicos"
La “obsesión” de Mónica Ferrero: cómo será la Escuela de Fiscales que pretende poner en marcha en 2027
¿Encontraste un error?