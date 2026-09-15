UTE lanzó licitación de un tercer corredor de 500 kV por más de US$ 300 millones para reforzar la red eléctrica

La empresa estatal UTE lanzó la licitación para construir un tercer corredor de transmisión de 500 kilovoltios (kV) entre Chamberlain (Tacuarembó), Cardal (Florida) y Pando (Canelones), una obra de aproximadamente 263 kilómetros que demandará una inversión superior a US$ 300 millones.

El proyecto tiene como objetivo reforzar la capacidad de la red eléctrica para atender el crecimiento previsto de la demanda, permitir la incorporación de nueva generación de renovables y grandes consumidores de energía.

De acuerdo con el pliego de la licitación, al que accedió El País, el proyecto comprende una línea de 500 kV de doble terna entre Chamberlain, Cardal y Pando, la construcción de una nueva subestación Pando de 500 kV —con un sistema de transformación de 500/150 kV— y ampliaciones en las subestaciones de 500 kV de Chamberlain y Cardal.

La obra fue estructurada bajo la modalidad llave en mano y se instrumentará mediante una única licitación pública, con tres ítems de adjudicación independiente. El primer ítem corresponde a las líneas de 500 kV; el segundo, a la nueva subestación Pando; y el tercero, a las ampliaciones de las subestaciones de Chamberlain y Cardal.

Las ofertas serán abiertas el 25 de enero de 2027 y según se establece en el pliego de licitación, el contrato deberá estar operativo el 15 de noviembre de ese año y prevé un anticipo equivalente al 10% de los suministros para cada uno de los ítems. Según información de la estatal, el financiamiento de la obra se encuentra en proceso de gestión ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Anillo eléctrico, UTE

El cronograma previsto establece diferentes etapas para la ejecución, en el caso de las líneas, la primera etapa (el circuito Cardal-Pando) tendrá un plazo de 36 meses, mientras que la ejecución total del ítem demandará 60 meses. Para la subestación Pando se prevén 36 meses para la primera etapa y 42 meses para completar la obra. Las ampliaciones de Cardal y Chamberlain tendrán plazos de 36 y 42 meses, respectivamente.

Según UTE la nueva infraestructura responde a una necesidad de expansión de la red de transmisión. En el data room elaborado por la estatal para el proyecto, señaló que los corredores actuales de 150 kV y 500 kV llegaron a su límite de capacidad y que existe “una limitación física real” para instalar grandes demandas industriales en los nodos actuales para atender el crecimiento proyectado de la demanda eléctrica.

Entre los objetivos del tercer corredor, la empresa mencionó garantizar el suministro, asegurar la capacidad de red necesaria para absorber el crecimiento de la demanda y la movilidad eléctrica, y permitir la conexión de nueva generación renovable, principalmente solar y eólica.

La infraestructura también está pensada para acompañar la instalación de emprendimientos intensivos en energía, entre ellos centros de datos y plantas de hidrógeno, según UTE.

La empresa estatal proyecta además que la ausencia del tercer corredor tendría un impacto sobre la incorporación de generación renovable. Según sus estimaciones, sin esta infraestructura el déficit de energía renovable llegaría a 3.151 GWh en 2035.

El tercer corredor se da luego del cierre del anillo eléctrico del norte, una obra estratégica con la que UTE completa el circuito de transmisión de 500 kV y conecta las subestaciones de Melo y Salto Grande, pasando por Tacuarembó.

Andrea Cabrera, designada presidenta de UTE. Foto: equipo de comunicación de Yamandú Orsi.

En junio de este año, UTE energizó un tramo de ese proyecto y señaló que el cierre del anillo ya entraba en su fase final. La infraestructura, de unos 365 kilómetros entre Tacuarembó y Salto, incluyó la línea de 500 kV entre Salto Grande y Chamberlain. La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, había explicado en ese momento que las líneas de 500 kV funcionan como las “autopistas” de la red eléctrica, por donde se transporta la mayor capacidad de energía.

“Estamos pensando de acá a 10 años”, había indicado Cabrera sobre el tercer corredor al señalar que se trata de un proyecto con un horizonte de largo plazo. La presidenta de UTE dijo que la nueva conexión permitirá transportar energía desde el centro del país hacia el sur, donde se concentra la mayor demanda y donde la estatal prevé nuevos proyectos de inversión con grandes requerimientos de electricidad.