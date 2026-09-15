Inversión y beneficios del gobierno y empresas públicas para el campo, frigoríficos, conectividad y desarrollo

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, participó de la inauguración de los stands de las empresas públicas Antel, UTE y Ancap en la Expo Rural del Prado, donde adelantó que hoy las autoridades realizarán un importante anuncio vinculado al riego y beneficios para la industria láctea.

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, adelantó que se buscará mantener los beneficios y adecuar otros vinculados a energía, potencia y límite de contratación de las tarifas de riego.

En referencia a la industria láctea, el directorio de UTE aprobó un nuevo descuento para 1.600 productores que consiste en un descuento en el cargo por energía equivalente al 80% del consumo de energía eléctrica del tambo para los primeros 500 kWh/mes para aquellos que tengan una potencia contratada menor o igual a 15 kW. Los productores lecheros que no estén comprendidos en esta medida y empresas de la cadena productiva recibirán un descuento del 15% en el cargo por energía.

Por otra parte, Cardona resaltó el trabajo a nivel de gobierno sobre el precio de los combustibles que se mantuvieron durante los últimos tres meses y señaló que se están realizando las gestiones necesarias para afrontar el fenómeno de El Niño.

Industria frigorífica

La ministra también se refirió a la situación de la industria frigorífica y sostuvo que se está trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de la Carne (INAC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para la elaboración de herramientas que aborden las distintas situaciones más allá de lo laboral.

Ministra Fernanda Cardona en evento de Somos Uruguay en el LATU. Leonardo Mainé, El País.

“Hay una realidad en los frigoríficos que no es la misma (entre ellos)”, señaló Cardona en diálogo con El País y agregó que el gobierno tiene previsto observar la situación coyuntural en cada uno, los tipos de seguros de paro con los que se amparó a los trabajadores y cuál fue el costo financiero de los mismos.

Cardona sostuvo que la Cámara de Industria Frigorífica planteó al gobierno que algunos frigoríficos atraviesan dificultades en el acceso a materia prima para industrializar. “Tenemos que hacer un equilibrio con la exportación de ganado en pie para que podamos tener para exportar y para faenar”, dijo.

UTE y Antel

La presidenta de UTE recordó el trabajo para alcanzar la electrificación del 99% de los hogares en Uruguay y sostuvo que se impulsará el sector de generación y transmisión a mediano plazo en el plan de inversiones de la empresa pública.

La jerarca se refirió al fenómeno de El Niño y sostuvo que la empresa mantiene el nivel de las represas monitoreado y agregó que se aplicarán algunos beneficios para el pago de facturas a aquellas familias eventualmente afectadas.

Por otra parte, Cardona sostuvo en rueda de prensa que uno de los principales desafíos de UTE es observar con mayor atención las zafras y formas de trabajar en las distintas industrias.

La ministra también se refirió en diálogo con El País a la promoción de nuevos parques solares. En ese sentido, recordó el trabajo realizado en el departamento de Cerro Largo, en especial en Melo y Fray Bentos y sostuvo que se tiene previsto retomar el trabajo en Baygorria (Durazno) y Salto.

Inauguración de stand de Antel Foto: Antel.

Por su parte, el presidente de Antel, Alejandro Paz, resaltó en la inauguración del stand que se espera alcanzar con la instalación de fibra óptica a todos los pueblos con más de 100 hogares en el interior, en 2027.

Paz también se refirió al data center ubicado en Las Piedras y señaló que si bien la instalación de estos centros puede generar alarmas en cuanto al uso de agua potable, el data center “no tendrá consumo de agua”.

En cuanto a conectividad, Antel celebró la instalación de 900 radiobases 5G en todo el territorio y el aumento de 20% en los ingresos del Antel Arena y un incremento del 10% en cantidad de espectáculos. “Vamos por el 5G standalone y los nuevos servicios asociados a esa conectividad, con nuevas verticales de negocio”, dijo Paz.

Ancap

Jerarcas de la petrolera estatal también participaron de la jornada de inauguración de stands, donde la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, resaltó el trabajo para la diversificación de productos, en especial en la planta de Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR) en el sector de cereales y oleaginosos.

San Román indicó que la propuesta del stand de Ancap –una sala de escape– busca promover el interés por acercarse a carreras vinculadas a ciencia y tecnología entre las generaciones más jóvenes.

Por otra parte, destacó el trabajo en conjunto con el sector agropecuario a la hora de unir el campo con la ciudad. “El desarrollo productivo nos sostiene con sus exportaciones y todo nuestro foco está puesto en estar atento para sostener la zafra agrícola”, dijo.