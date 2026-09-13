La producción de uno de los sectores más importantes de la economía aumentó en julio, ¿qué influyó?

La producción de la industria manufacturera, uno de los sectores clave de la economía uruguaya, aumentó 4,2% en julio frente al mismo mes del año anterior, según el Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (Ivfim), mientras que al excluir la refinería de Ancap, el aumento fue de 4,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para analizar el comportamiento de la industria sin el efecto de las ramas de gran peso, que imprimen volatilidad, se calcula la producción del núcleo industrial, que excluye la actividad de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata y la fábrica de concentrados de Pepsi en zona franca, además la refinería de Ancap. Así, el índice de volumen físico del núcleo industrial se incrementó en julio 2,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, calculó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

Según el informe del Cinve, "las industrias de bajo comercio aumentaron su producción en 2,3% respecto a julio de 2025. La rama con mayor incidencia en explicar el resultado del mes fue la de Elaboración de productos de panadería que tuvo una variación positiva de 16,5%. Las demás ramas de la agrupación registran en julio una contracción interanual de su producción".

Por otro lado, "la agrupación de comercio intra-rama aumentó su producción en 3,2% respecto a julio de 2025. Las ramas de mayor incidencia en la producción del agregado fueron la de Elaboración de comidas y platos preparados con un crecimiento de 12,75% y la de Fabricación de pasta de celulosa, papel y cartón cuya producción aumentó 5,28% respecto a julio del año anterior. Al excluir las principales ramas de zonas francas del resto de la agrupación, registró una caída de su producción interanual de 13,4%", analizó el Cinve.

"El sector industrial exportador nuevamente registra un incremento interanual de su producción, en un valor de 7,6%. Según los componentes de la agrupación, las ramas que tuvieron mayor incidencia fueron la rama de Elaboración de productos de molinería de arroz y elaboración aceite de arroz con un aumento en su producción de 29%, y la rama de Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos cuya producción aumentó en 118,1% respecto a julio de 2025", agregó.

Por último, el Cinve indicó que "las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron un aumento de su producción del 4,1% respecto a un año atrás. La mayor incidencia correspondió a la rama Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno; fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias que aumentó su producción 58%, y a la rama Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos con un aumento de 7%".

Refinería de La Teja Foto: Estefanía Leal.

El centro analizó que "la variación mensual de la producción desestacionalizada (frente al mes previo) de las agrupaciones en julio, de acuerdo a las estimaciones de Cinve, fue positiva para el agregado de la industria con y sin refinería (+1,1% y +1,3% respectivamente), y negativa en el caso del núcleo industrial (-2%)".

"Al incorporar la información de la producción del mes de julio, la producción del agregado industrial, así como la producción industrial sin considerar la refinería presentan un crecimiento tendencial positivo. En tanto el crecimiento tendencial de la producción del núcleo industrial de mantiene muy estable", concluyó.