La producción de uno de los sectores clave de la economía uruguaya creció en junio, ¿qué factores lo explican?

La producción de la industria manufacturera, uno de los sectores clave de la economía uruguaya, aumentó 5,4% en junio frente a igual mes del año anterior, según el Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (Ivfim), mientras que al excluir la refinería de Ancap, el aumento fue de 4,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En tanto, la producción del núcleo industrial -que además de la refinería excluye la producción de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata y la de concentrados de Pepsi- tuvo un aumento de 4,4% frente a junio del año pasado, tras haber caído 6,2% en mayo, de acuerdo con las estimaciones del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

Al ver el desempeño industrial por ramas, las de bajo comercio aumentaron su producción en 9,4%. La elaboración de productos de panadería y la elaboración de pastas y fideos, fueron las que más incidieron en el crecimiento, con incrementos de 11,3% y 5,5%, respectivamente.

En tanto, según el Cinve, "la agrupación de comercio intra-rama registró un aumento en su producción de 5,3%" y el sector industrial exportador creció 8,5%, lo que significó el primer incremento interanual del año. Por su parte, "las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron un leve aumento del 0,7% respecto a un año atrás.

En lo que refiere a los indicadores laborales de la industria, el Índice de Horas Trabajadas (IHT) aumentó

0,3% en junio, según el INE, mientras que el Índice de Personal Ocupado (IPO) cayó 3%.