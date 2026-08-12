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La producción de uno de los sectores clave de la economía uruguaya creció en junio, ¿qué factores lo explican?

La actividad del núcleo industrial creció 4,4%, según estimó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística

El País
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12/08/2026, 15:50
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Trabajadores de la industria papelera en Uruguay.
Trabajadores de la industria papelera en Uruguay.
Foto: MTSS.

La producción de la industria manufacturera, uno de los sectores clave de la economía uruguaya, aumentó 5,4% en junio frente a igual mes del año anterior, según el Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (Ivfim), mientras que al excluir la refinería de Ancap, el aumento fue de 4,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En tanto, la producción del núcleo industrial -que además de la refinería excluye la producción de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata y la de concentrados de Pepsi- tuvo un aumento de 4,4% frente a junio del año pasado, tras haber caído 6,2% en mayo, de acuerdo con las estimaciones del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

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Al ver el desempeño industrial por ramas, las de bajo comercio aumentaron su producción en 9,4%. La elaboración de productos de panadería y la elaboración de pastas y fideos, fueron las que más incidieron en el crecimiento, con incrementos de 11,3% y 5,5%, respectivamente.

En tanto, según el Cinve, "la agrupación de comercio intra-rama registró un aumento en su producción de 5,3%" y el sector industrial exportador creció 8,5%, lo que significó el primer incremento interanual del año. Por su parte, "las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron un leve aumento del 0,7% respecto a un año atrás.

En lo que refiere a los indicadores laborales de la industria, el Índice de Horas Trabajadas (IHT) aumentó
0,3% en junio, según el INE, mientras que el Índice de Personal Ocupado (IPO) cayó 3%.

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