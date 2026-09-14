Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Noticias

BPS confirmó qué opciones hay para cobrar la devolución Fonasa 2026 y a partir de qué fecha hará los pagos

El Banco de Previsión Social ofrece varias modalidades de cobro para la devolución de aportes al Fonasa. También aclaró cuáles son los contribuyentes que pueden esperar un pago.

El País
El País
14/09/2026, 12:15
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Persona recibiendo un pago en pesos uruguayos.
Persona recibiendo un pago en pesos uruguayos.
Foto: Archivo El País.

El Banco de Previsión Social (BPS) dio a conocer cuáles son las distintas modalidades de cobro que les ofrece a los contribuyentes que esperan recibir una devolución Fonasa correspondiente a sus ingresos del ejercicio 2025.

Los pagos de la devolución de excedentes de aportes al Fonasa comenzarán a emitirse a partir del 21 de setiembre.

Por otro lado, ya se puede averiguar si se tiene una devolución de aportes al Fonasa, el cálculo del monto de la devolución y otros detalles a través de este enlace.

Plazo clave para las elecciones obligatorias de BPS 2026 termina este lunes 14 de setiembre

Para este 2026, son aproximadamente 152.000 personas las que recibirán un reembolso de parte del Fondo Nacional de Salud, lo que representa un monto de $ 8.085 millones.

¿Cómo cobro mi devolución Fonasa 2026?

Los cobros podrán realizarse de las siguientes maneras, según BPS:

  • A través de cuenta bancaria
  • Instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue)
  • Presentándose con su cédula de identidad en empresas contratistas (AbitabRedpagosAnda o supermercados El Dorado)
Banco de Previsión Social (BPS).
Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Según el organismo estatal, el 21 de setiembre cobrarán quienes hayan optado por hacerlo mediante depósito en cuenta bancaria, instrumento de dinero electrónico o redes de cobranza.

¿Dónde hacer consultas por la devolución Fonasa?

Las personas que cuentan con un usuario personal BPS podrán acceder al monto y cálculo de su devolución a través del servicio "Consultar detalle de devolución Fonasa". Previo a eso, esos mismos contribuyentes recibirán un correo electrónico con un recibo, en caso de ser una de las personas a quienes les corresponde una devolución del excedente de aportes al Fonasa.

Además, toda la población puede averiguar a través de las siguientes vías si le corresponde o no una devolución:

Banco de Previsión Social (BPS).
Personas ingresando a las oficinas del Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

¿Quiénes recibirán una devolución de Fonasa en 2026?

De acuerdo a la información confirmada por BPS, las personas que pueden percibir un cobro por excedente de sus aportes de Fonasa son las siguientes:

  • Trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales.
  • Jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

BPS aclaró que esto es una referencia indicativa, y que el valor final está sujeto a la situación familiar de cada persona.

En el caso de que el beneficiario haya fallecido, la liquidación puede ser solicitada por sus herederos a través de haberes sucesorios.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
FonasaBPS
Te puede interesar