BPS confirmó qué opciones hay para cobrar la devolución Fonasa 2026 y a partir de qué fecha hará los pagos

El Banco de Previsión Social (BPS) dio a conocer cuáles son las distintas modalidades de cobro que les ofrece a los contribuyentes que esperan recibir una devolución Fonasa correspondiente a sus ingresos del ejercicio 2025.

Los pagos de la devolución de excedentes de aportes al Fonasa comenzarán a emitirse a partir del 21 de setiembre.

Por otro lado, ya se puede averiguar si se tiene una devolución de aportes al Fonasa, el cálculo del monto de la devolución y otros detalles a través de este enlace.

Para este 2026, son aproximadamente 152.000 personas las que recibirán un reembolso de parte del Fondo Nacional de Salud, lo que representa un monto de $ 8.085 millones.

¿Cómo cobro mi devolución Fonasa 2026?

Los cobros podrán realizarse de las siguientes maneras, según BPS:



A través de cuenta bancaria

Instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue)

(Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) Presentándose con su cédula de identidad en empresas contratistas (Abitab, Redpagos, Anda o supermercados El Dorado)

Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Según el organismo estatal, el 21 de setiembre cobrarán quienes hayan optado por hacerlo mediante depósito en cuenta bancaria, instrumento de dinero electrónico o redes de cobranza.

¿Dónde hacer consultas por la devolución Fonasa?

Las personas que cuentan con un usuario personal BPS podrán acceder al monto y cálculo de su devolución a través del servicio "Consultar detalle de devolución Fonasa". Previo a eso, esos mismos contribuyentes recibirán un correo electrónico con un recibo, en caso de ser una de las personas a quienes les corresponde una devolución del excedente de aportes al Fonasa.

Además, toda la población puede averiguar a través de las siguientes vías si le corresponde o no una devolución:



Llamando al número 0800 2016 (línea gratuita)

WhatsApp Fonasa: 092 366 272

Vía web: Consulta de devolución Fonasa

Personas ingresando a las oficinas del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Ignacio Sánchez/El País.

¿Quiénes recibirán una devolución de Fonasa en 2026?

De acuerdo a la información confirmada por BPS, las personas que pueden percibir un cobro por excedente de sus aportes de Fonasa son las siguientes:



Trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales.

con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales. Jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

BPS aclaró que esto es una referencia indicativa, y que el valor final está sujeto a la situación familiar de cada persona.

En el caso de que el beneficiario haya fallecido, la liquidación puede ser solicitada por sus herederos a través de haberes sucesorios.