BPS confirmó qué opciones hay para cobrar la devolución Fonasa 2026 y a partir de qué fecha hará los pagos
El Banco de Previsión Social ofrece varias modalidades de cobro para la devolución de aportes al Fonasa. También aclaró cuáles son los contribuyentes que pueden esperar un pago.
El Banco de Previsión Social (BPS) dio a conocer cuáles son las distintas modalidades de cobro que les ofrece a los contribuyentes que esperan recibir una devolución Fonasa correspondiente a sus ingresos del ejercicio 2025.
Los pagos de la devolución de excedentes de aportes al Fonasa comenzarán a emitirse a partir del 21 de setiembre.
Por otro lado, ya se puede averiguar si se tiene una devolución de aportes al Fonasa, el cálculo del monto de la devolución y otros detalles a través de este enlace.
Para este 2026, son aproximadamente 152.000 personas las que recibirán un reembolso de parte del Fondo Nacional de Salud, lo que representa un monto de $ 8.085 millones.
¿Cómo cobro mi devolución Fonasa 2026?
Los cobros podrán realizarse de las siguientes maneras, según BPS:
- A través de cuenta bancaria
- Instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue)
- Presentándose con su cédula de identidad en empresas contratistas (Abitab, Redpagos, Anda o supermercados El Dorado)
Según el organismo estatal, el 21 de setiembre cobrarán quienes hayan optado por hacerlo mediante depósito en cuenta bancaria, instrumento de dinero electrónico o redes de cobranza.
¿Dónde hacer consultas por la devolución Fonasa?
Las personas que cuentan con un usuario personal BPS podrán acceder al monto y cálculo de su devolución a través del servicio "Consultar detalle de devolución Fonasa". Previo a eso, esos mismos contribuyentes recibirán un correo electrónico con un recibo, en caso de ser una de las personas a quienes les corresponde una devolución del excedente de aportes al Fonasa.
Además, toda la población puede averiguar a través de las siguientes vías si le corresponde o no una devolución:
- Llamando al número 0800 2016 (línea gratuita)
- WhatsApp Fonasa: 092 366 272
- Vía web: Consulta de devolución Fonasa
¿Quiénes recibirán una devolución de Fonasa en 2026?
De acuerdo a la información confirmada por BPS, las personas que pueden percibir un cobro por excedente de sus aportes de Fonasa son las siguientes:
- Trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales.
- Jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.
BPS aclaró que esto es una referencia indicativa, y que el valor final está sujeto a la situación familiar de cada persona.
En el caso de que el beneficiario haya fallecido, la liquidación puede ser solicitada por sus herederos a través de haberes sucesorios.
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