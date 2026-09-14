Plazo clave para las elecciones obligatorias de BPS 2026 termina este lunes 14 de setiembre

El Banco de Previsión Social (BPS) fijó este lunes 14 de setiembre de 2026 como una fecha clave para las personas que deben votar en las elecciones de BPS que se celebrarán este año. A principios de este mes, tanto BPS como la Corte Electoral habían solicitado a la población consultar el padrón preliminar para estos comicios, que serán obligatorios para aproximadamente 2,2 millones de personas.

Vence un plazo clave para las elecciones obligatorias de BPS

Este lunes es una jornada importante para este proceso porque se vence el plazo para realizar reclamos o solicitar correcciones en sus datos de cara a la instancia de votación de carácter obligatorio.

El padrón electoral preliminar se realizó con la información registrada hasta el 28 de febrero de 2026, por lo que la condición de cada persona dependerá de su situación laboral o prestacional para esa fecha en concreto.

Aquellas personas que se hayan jubilado con posterioridad deberán sufragar en el orden de los trabajadores activos. La recepción de reclamos permitirá a la Junta Electoral realizar las modificaciones para publicar la nómina de habilitados, junto a la asignación de circuitos, el martes 22 de setiembre.

Cómo consultar el padrón preliminar de las elecciones de BPS

En las páginas oficiales de la Corte Electoral quedó habilitado el padrón preliminar para que los ciudadanos consulten sus datos, nombre, apellido y credencial cívica. Para ingresar al padrón, hacer clic en este enlace. Una vez adentro del buscador de padrón, la búsqueda se puede realizar por credencial, cédula o por nombres. Los ciudadanos tendrán que llenar los campos correspondientes, hacer clic en la verificación reCAPTCHA ("No soy un robot") e ir a "Consultar".

Inmediatamente, el sistema indicará si la persona en cuestión se encuentra habilitada para votar o no. Las solicitudes de reclamo o corrección podrán realizarse mediante este formulario.

¿Quiénes tienen que votar de forma obligatoria en las elecciones del BPS 2026?

En ese acto electoral se elegirán tres representantes para integrar el directorio del organismo estatal: uno por jubilados y pensionistas, otro por trabajadores activos y uno más por empresas contribuyentes.

Fachada del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Archivo El País.

El voto será obligatorio para jubilados, pensionistas, trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años al 28 de febrero de 2026, así como para empresas contribuyentes registradas y al día con sus obligaciones a la misma fecha. Las personas mayores de 75 años o con discapacidad están exceptuadas de la obligación del voto.

Las empresas unipersonales votarán directamente a través de sus titulares. Por su parte, las empresas pluripersonales o sociedades deberán designar un mandatario o apoderado que las represente en la elección. El trámite para registrar mandatarios puede realizarse vía servicios en línea del BPS o por WhatsApp oficial.

Los extranjeros con derecho a voto que no posean credencial cívica también deberán registrarse para integrar el padrón electoral, utilizando su cédula de identidad de acuerdo al domicilio declarado.

Quienes no voten y no presenten justificación deberán pagar multas. Para personas, la sanción es una unidad reajustable, que son $ 1.923 a la fecha. En el caso de empresas, las multas varían de seis a 20 unidades reajustables según la cantidad de trabajadores y si no designan o el mandatario no concurre a votar.

Razones válidas para justificar la ausencia en las elecciones

El BPS contempla diversas causales para justificar la ausencia y evitar multas, como enfermedad, invalidez, fuerza mayor, encontrarse fuera del país o vivir en otro departamento, aunque esta última excepción no aplica para mandatarios empresariales. La Corte Electoral definirá el padrón definitivo 120 días antes de la elección.

Urna en las elecciones de BPS. Foto: Archivo El País.

Hasta el momento, resta registrar a más de 110.000 mandatarios empresariales, por lo que se esperan campañas de información intensificadas en las próximas semanas.