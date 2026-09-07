¿Cuándo se cobra la devolución de Fonasa? La fecha confirmada por BPS para quienes recibirán un pago en 2026

El Banco de Previsión Social (BPS) habilitó este lunes 7 de setiembre de 2026 las consultas a la ciudadanía para la devolución Fonasa en 2026. Los pagos correspondientes al ejercicio 2025 se realizarán durante este mismo mes, confirmó el organismo estatal.

Para este 2026, son aproximadamente 152.000 personas las que recibirán un reembolso por excedentes de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), lo que representa un monto de $ 8.085 millones.

¿Cuándo cobro Fonasa?

El pago de las devoluciones de Fonasa se realizará únicamente a las personas comprendidas, en base a sus ingresos del año 2025. La devolución se comenzará a abonar a partir del lunes 21 de setiembre de 2026, confirmó BPS.

Cómo saber si tengo Fonasa para cobrar

Las personas que cuentan con un usuario personal BPS podrán acceder al monto y cálculo de su devolución a través del servicio "Consultar detalle de devolución Fonasa". Previo a eso, esos mismos contribuyentes recibirán un correo electrónico con un recibo, en caso de ser una de las personas a quienes les corresponde una devolución del excedente de aportes al Fonasa.

Además, a partir del lunes 7 de setiembre, toda la población podrá averiguar a través de las siguientes vías si le corresponde o no una devolución:



Llamando al número 0800 2016 (línea gratuita)

WhatsApp Fonasa: 092 366 272

Vía web: Consulta de devolución Fonasa

Pago en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

¿Quiénes recibirán una devolución de Fonasa en 2026?

De acuerdo a la información confirmada por BPS, las personas que pueden percibir un cobro por excedente de sus aportes de Fonasa son las siguientes:



Trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales.

con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales. Jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

BPS aclaró que esto es una referencia indicativa, y que el valor final está sujeto a la situación familiar de cada persona.

En el caso de que el beneficiario haya fallecido, la liquidación puede ser solicitada por sus herederos a través de haberes sucesorios.

Banco de Previsión Social (BPS). Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

¿Cómo se cobra la devolución?

El pago se hará efectivo desde el 21 de setiembre para las personas que hayan optado por una de estas modalidades de pago:

