Habilitan las consultas por la devolución Fonasa 2026 hoy lunes 7 de setiembre: cómo ver el monto a cobrar

El Banco de Previsión Social (BPS) abre hoy lunes 7 de setiembre de 2026 las consultas relacionadas a los cobros por la devolución Fonasa correspondiente al año 2025.

El organismo estatal permite que los contribuyentes averigüen si les corresponde una devolución de excedentes de aportes al Fonasa y de cuánto serán los pagos para las personas comprendidas.

Se puede consultar si se tiene devolución Fonasa 2026 y más detalles a través de este enlace.

¿Para quiénes se habilitan las consultas por la devolución Fonasa?

En esta fecha, las personas que cuentan con un usuario personal BPS podrán acceder al monto y cálculo de su devolución a través del servicio "Consultar detalle de devolución Fonasa". Previo a eso, esos mismos contribuyentes recibirán un correo electrónico con un recibo, en caso de ser una de las personas a quienes les corresponde una devolución del excedente de aportes al Fonasa.

Además, a partir del lunes 7 de setiembre, toda la población podrá averiguar a través de las siguientes vías si le corresponde o no una devolución:



Llamando al número 0800 2016 (línea gratuita)

WhatsApp Fonasa: 092 366 272

Vía web: Consulta de devolución Fonasa

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/El País.

¿Quiénes recibirán una devolución de Fonasa en 2026?

De acuerdo a la información confirmada por BPS, las personas que pueden percibir un cobro por excedente de sus aportes de Fonasa son las siguientes:



Trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales.

con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales. Jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

BPS aclaró que esto es una referencia indicativa, y que el valor final está sujeto a la situación familiar de cada persona.

En el caso de que el beneficiario haya fallecido, la liquidación puede ser solicitada por sus herederos a través de haberes sucesorios.

¿Cómo puedo cobrar mi devolución de Fonasa?

El cobro se hará efectivo desde el 21 de setiembre para las personas que hayan optado por una de estas modalidades de pago:



A través de cuenta bancaria

Instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue)

(Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) Presentándose con su cédula de identidad en empresas contratistas (Abitab, Redpagos, Anda o supermercados El Dorado)

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, reiteró que el beneficio alcanzará a más de 152.000 personas, entre trabajadores activos, jubilados y pensionistas.