IMM ofrece préstamos sin intereses para refaccionar viviendas en varias zonas de Montevideo: cómo acceder

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció la apertura del período de postulaciones para acceder a préstamos sin intereses destinados a refaccionar, reformar y reparar viviendas en las zonas montevideanas de Villa Colón, Colón Centro y Pueblo Ferrocarril.

La convocatoria se abrió en el marco del programa de la comuna Mejorá Tu Vivienda, que otorga una línea de crédito con orientación técnica para el arreglo de hogares que presenten problemas de mantenimiento y deterioro.

Cómo postularse para recibir un préstamo

Los aspirantes deberán presentar su inscripción en el Servicio de Tierras y Viviendas de la Unidad de Rehabilitación Urbana, que queda en el edificio de la IMM, piso 10. La ventana para anotarse cierra el 30 de setiembre. Las personas interesadas podrán hacerlo de manera presencial, de lunes a viernes, entre las 10:15 y 15:45 horas.

La Intendencia también recibe inscripciones a través del correo electrónico mejora.vivienda@imm.gub.uy.

Propósito de los préstamos

Los préstamos se otorgan tanto a viviendas o apartamentos individuales como a edificios de propiedad horizontal.

En el caso de las viviendas individuales, las obras deben centrarse en refacción o reforma de baños y cocinas, impermeabilización de azoteas, reparación o sustitución de pisos, pintura y revoques, conexiones al saneamiento; y limpieza, recuperación y pintura de fachadas.

Vivienda en Montevideo refaccionada con el programa Mejorá Tu Vivienda de la IMM. Foto: IMM

En tanto, para propiedades horizontales, los trabajos deben consistir en el mejoramiento y reparación de las áreas comunes del edificio. Esto incluye escaleras, corredores, azoteas, cajas de ascensores o pozos de aire. También se puede utilizar los fondos otorgados por la IMM para limpiar, recuperar o pintar fachadas.

Quiénes pueden acceder a este beneficio

Según el gobierno departamental, este programa alcanza a:



Personas propietarias, promitentes compradoras con promesas inscriptas y poseedoras de derechos sucesorios de la vivienda a refaccionar.

Personas arrendatarias y usufructuarias que cuenten con la correspondiente firma de la persona propietaria de la vivienda.

La comuna también aclara que las viviendas de todos los solicitantes deben estar al día con contribución inmobiliaria, tributos domiciliarios y tarifa de saneamiento. También deberán estar al día con los servicios de Ose, Ute y Antel.

Por otro lado, los ingresos familiares de los beneficiarios deben encontrarse entre las 20 y 100 Unidades Reajustables (UR), lo que equivale a un rango entre los $ 38.468,8 y $ 192.344 a valores de julio 2026.

Otro requisito marcado por la IMM, es que las casas o los edificios deben utilizarse para vivienda.

Este llamado vigente hasta el 30 de setiembre puntualmente incluye a las personas que vivan en Villa Colón, Colón Centro y Pueblo Ferrocarril, en el área comprendida entre las siguientes calles: Cno Melilla, Antonio Rubio, Galileo, Lanús, Carlos Ott, Carve, Yegros, Dr. Valentín Álvarez, Cno. Lecocq, Bv. Aparicio Saravia, Nueva California, Cno. Edinson, Av. Gral. Eugenio Garzón, Cno. Casavalle, Cno. Manuel Fortet, Cno. Colman, José Salgado, Cno. José Duran, Av. Gral. Eugenio Garzón, Cno. Colman, Calle 2213, Victorino Álvarez, Cno. José Durán, Calderón de la Barca, André Giot de Badet, Cno. del Pretal, Cno. del Apero, Lezica, Gutenberg, Niña, Cno. Fauquet, C. Guanahani, Gioia, Luis Morandi, Gutenberg, Mediodía y Lezica.

Zona comprendida por el llamado del programa Mejorá Tu Vivienda para Villa Colón, Colón Centro y Pueblo Ferrocarril. Foto: Intendencia de Montevideo.

Sin embargo, el programa permite postulaciones durante todo el año para préstamos orientados a la accesibilidad de las viviendas, hogares monoparentales y para la seguridad edilicia.

Topes máximos de los préstamos

Monto máximo de préstamos para viviendas indiviuales : $ 268.000 reembolsables en un máximo de 60 cuotas sin intereses, reajustables cada cuatro meses por IPC

: $ 268.000 reembolsables en un máximo de 60 cuotas sin intereses, reajustables cada cuatro meses por IPC Monto máximo de préstamos para propiedades horizontales: $1.625.000 y no puede superar los $216.000 por unidad de vivienda del edificio.

Para más información, se puede acceder a la página web de la IMM o llamar al número telefónico 1950 (internos 4996, 4997 y 4998).

También se puede asistir a la Unidad de Rehabilitación Urbana de la IMM (Av. 18 de Julio 1360, piso 10) de lunes a viernes, entre las 10:15 y 15:45 horas, o a la Oficina de Rehabilitación Urbana Ciudad Vieja (Pérez Castellano 1542, esquina Piedras) miércoles y viernes, de 10:15 a 15:45 horas.

Por último, se pueden dirigir consultas además al correo electrónico mejora.vivienda@imm.gub.uy.