Devoluciones Fonasa 2026: BPS confirmó en qué fecha comienzan los pagos y cómo averiguar el monto a cobrar

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó este jueves 3 de setiembre de 2026 la fecha en la que comienzan las devoluciones Fonasa correspondientes al ejercicio 2025.

A través de un comunicado, el organismo estatal informó que los pagos de la devolución de excedentes de aportes al Fonasa comenzarán el lunes 21 de setiembre de 2026. Además, reveló que en el grupo de quienes recibirán devoluciones Fonasa incluye a 152.000 personas, por un total de unos $ 8.085 millones.

¿Quiénes recibirán una devolución de Fonasa?

De acuerdo a la información confirmada por BPS, las personas que pueden percibir un cobro por excedente de sus aportes de Fonasa son las siguientes:



Trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.600 nominales.

con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.600 nominales. Jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.800 nominales.

BPS aclaró que esto es una referencia indicativa, y que el valor final está sujeto a la situación familiar de cada persona.

En el caso de que el beneficiario haya fallecido, la liquidación puede ser solicitada por sus herederos a través de haberes sucesorios.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Cómo saber si tengo una devolución Fonasa para cobrar

Según BPS, desde este jueves 3 de setiembre, las personas que cuenten con un usuario personal BPS recibirán un correo electrónico con su correspondiente recibo, en caso de ser una de las personas que obtendrán una devolución del excedente de aportes al Fonasa.

En tanto, a partir del lunes 7 de setiembre, toda la población podrá averiguar a través de las siguientes vías si le corresponde o no una devolución:



Llamando al número 0800 2016 (línea gratuita)

WhatsApp Fonasa : 092 366 272

: 092 366 272 Vía web: Consulta de devolución Fonasa

¿Cómo se cobra la devolución de Fonasa?

Según dio a conocer BPS, el cobro se hará efectivo desde el 21 de setiembre para las personas que hayan optado por una de estas modalidades de pago:

A través de cuenta bancaria

Instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue)

(Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) Presentándose con su cédula de identidad en empresas contratistas (Abitab, Redpagos, Anda o supermercados El Dorado)

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, reiteró que el beneficio alcanzará a más de 152.000 personas, entre trabajadores activos, jubilados y pensionistas.

Centros de salud de Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto

Finalmente, la autoridad explicó que el monto final surge de comparar todos los aportes del contribuyente con lo que cuesta en promedio la atención dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que implica una evaluación a lo largo del tiempo.