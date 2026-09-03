Pago de prestaciones de BPS en setiembre 2026: el recordatorio del organismo a jubilados y pensionistas

El Banco de Previsión Social (BPS) les comunicó a los jubilados y pensionistas cuáles serán las fechas de pago de las prestaciones de setiembre de 2026, recordando además los métodos de pago para percibir los beneficios correspondientes a agosto.

Para quienes perciben pasividades, la entidad estatal comunicó a través de su página web que las jubilaciones y pensiones se pueden cobrar a partir del miércoles 2 de setiembre en el edificio sede de BPS en Montevideo, y también en cualquiera de los locales de redes habilitadas para el pago de prestaciones en todo el país.

En esa misma fecha podrán cobrar todos los pasivos que reciben el dinero directamente a su cuenta de banco o un instrumento de dinero electrónico (Iedes), como Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el jueves 3 de setiembre hasta el lunes 21 de setiembre de 2026, tanto en Montevideo como el interior. Quienes cobran en el interior del país deberán hacerlo en locales de pago descentralizado de su localidad, recuerda BPS. Las personas en el interior que cobran a través de giras de pago podrán recibir su prestación entre el jueves 3 de setiembre y el martes 8 del mismo mes.

BPS tiene habilitada una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá. También se puede consultar el calendario de cobros en la web de BPS.

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Fechas de cobro para prestaciones de activos en setiembre 2026

Con respecto al calendario de pagos para beneficiarios activos que reciben subsidios o asignaciones familiares en setiembre de 2026 tanto en Montevideo como el interior, las fechas son las siguientes:

Para los beneficiarios que vivan en Montevideo, los subsidios por desempleo (por despido o suspensión), enfermedad, maternidad y paternidad, y las asignaciones familiares se pagarán en las oficinas centrales del BPS desde el miércoles 2 de setiembre hasta el lunes 21 de setiembre.

En tanto, los pagos en empresas contratistas, como locales de Abitab, RedPagos y Anda en Montevideo y el interior, se harán desde el jueves 3 de setiembre hasta el lunes 21 de setiembre de 2026.

Pago en pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/El País.

Los pagos a través de bancos, la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam) e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), serán efectuados el miércoles 2 de setiembre de 2026 tanto para Montevideo como el interior.