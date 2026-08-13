Llamado laboral en el Teatro Solís ofrece pasantías remuneradas de $39.900 para grupo específico de estudiantes

La Intendencia de Montevideo (IMM), en conjunto con el ISEF, lanzó un llamado para la provisión de pasantías remuneradas en el Teatro Solís, dirigido a estudiantes de la Licenciatura en Educación Física que estén en un estado intermedio o avanzado de su formación.

Estas pasantías, reguladas por un convenio con la Universidad de la República, buscan formar un listado ordenado de aspirantes para tareas de atención al público del Teatro Solís, tanto presencial como de forma telefónica.

Tareas y funciones de las pasantías remuneradas en el Teatro Solís

Los pasantes se integrarán al equipo de trabajo en el área de Atención al Público, brindando información y asistencia a visitantes sobre la programación y servicios del teatro, así como puntos de interés de Montevideo, mediante atención presencial, telefónica y digital.

Además, participarán en visitas guiadas, recepción y acomodación de espectadores, control básico de espacios para garantizar el normal desarrollo de las actividades, y contribuirán en proyectos institucionales y apoyo operativo. El desempeño incluye trabajo en fines de semana, feriados y horarios nocturnos.

Requisitos para postularse a las pasantías del ISEF en el Teatro Solís

Podrán inscribirse estudiantes de la Licenciatura en Educación Física del ISEF con un mínimo de 72 créditos aprobados y con edades entre 18 y 25 años al 1 de noviembre de 2026. No se permite tener otro trabajo remunerado con aportes al BPS al inicio de la pasantía, ni haber realizado pasantías previas en organismos estatales.

Se exige además presentar cédula de identidad vigente, carné de salud vigente, certificado de antecedentes judiciales (o comprobante de trámite), historia laboral y constancia de escolaridad. El orden de prelación se establecerá por créditos aprobados y promedio académico en caso de empate.

Plazos y modalidad de inscripción para las pasantías en el Teatro Solís

Las inscripciones están abiertas a partir de la publicación y permanecerán 15 días hábiles, cerrando el 28 de agosto de 2026. La postulación se debe realizar enviando un correo electrónico a concursos@isef.udelar.edu.uy con el asunto PASANTIAS IM y la documentación solicitada.

Las pasantías tendrán una duración inicial de un año, con opción a renovación por un año más, bajo una carga horaria de 25 horas semanales distribuidas en turnos rotativos y seis días de trabajo con un día libre rotativo. La remuneración, según lo indicado por las bases del llamado, corresponde al salario de un docente universitario grado 1 por 30 horas, con descuentos y aportes incluidos. De acuerdo a la escala de sueldos Udelar 2026, son $39.925,41

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.