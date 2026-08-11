IMM presentará la nueva versión de MonteviMap: qué es, para qué sirve y cómo entrar

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que presentará, el miércoles 19 de agosto a las 13:00 horas, la versión renovada de MonteviMap. Será en el salón Azul del edificio sede en 18 de Julio 1360 (piso 1 y medio).

Esta herramienta forma parte de una evolución de funcionalidades por parte del Sistema de Información Geográfica (SIG).

Esta nueva versión de MonteviMap se encuentra disponible hace más de un año, según lo informado por el organismo capitalino, con el fin de permitir la adaptación a su uso previo a desactivar de manera definitiva el sitio anterior.

Consiste en una plataforma cartográfica digital que permite la visualización, análisis y consulta de gran parte de la información geográfica de Montevideo mediante diferentes capas. Su implementación la consolidó como una herramienta estratégica para la planificación urbana, gestión del territorio y toma de decisiones, no solo dentro de la Intendencia, sino también para profesionales, instituciones y ciudadanía en general, según marca el comunicado de la IMM.

Costa de Montevideo vista desde la nueva versión de MonteviMap Foto: Captura de pantalla MonteviMap

Cuáles son las principales novedades de la nueva versión de MonteviMap:

MonteviMap se caracteriza por una búsqueda ágil, integrada para localizar direcciones, patrones, y otros elementos de interés; como medir distancias, áreas y ángulos directamente visibles sobre el mapa.

También provee el acceso a Street View desde la ubicación deseada, además de la exportación o impresión de mapas en diversos formatos. Permite incorporar información geográfica proveniente de otras instituciones u organismos, así como la creación y el guardado de mapas personalizados que pueden ser consultados cuando sea necesario.

Se podrán realizar diversas anotaciones sobre el mapa, teniendo la posibilidad de agregar puntos, líneas, polígonos, e incluso textos. Existirá además una herramienta exclusiva para la comparación de un territorio, en los diferentes momentos en que haya sido capturado.

El Centro de Montevideo desde la nueva versión de MonteviMap Foto: Captura de MonteviMap

Dentro del proceso de actualización que tuvo el sitio, la Intendencia realizó un vuelo fotogramétrico cuyos datos fueron incorporados al Sistema de Información Geográfica. Mejorando así la precisión de capas disponibles y permitiendo representar relieve, edificaciones, vegetación y otros elementos del territorio con mayor detalle y precisión.

Fiorella Contreras, gerenta de Producción, Gestión y Análisis de la Información, perteneciente al Departamento de Planificación de la IMM, expresó que la renovación significa un esfuerzo realizado para la transformación de información altamente especializada en una herramienta accesible para toda la población. Reconoce que a pesar de trabajar con datos que pueden sonar complejos o técnicos, buscan ser fáciles de comprender y de utilizar para el resto de la ciudadanía, según lo indicado en el comunicado de IMM.