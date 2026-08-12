MEF abrió llamado laboral con sueldo de $128.298 por 30 horas semanales

La Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para la contratación de dos consultores técnicos en informática para asistir en el desarrollo de objetivos de la División Sistemas de Información.

El cargo establece una remuneración mensual de $128.298 más IVA, a valores de 2026, por una carga horaria de 30 horas semanales.

Las bases del llamado indican que la modalidad de contratación será mediante un contrato de arrendamiento de servicios por un plazo inicial de 12 meses, renovable según las necesidades del Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos profesionales cumplirán funciones en la sede del Instituto Nacional de Estadística (INE), ubicada en Santiago de Liniers 1280, en Montevideo.

El cargo estará bajo la supervisión del director de la División Sistemas de Información, área que busca modernizar sus plataformas operativas y reforzar su infraestructura tecnológica.

Edificio del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, foto Borrelli, Archivo El País, nd 20100505, fachada Archivo El País

Requisitos para los puestos de consultores técnicos en informática para el MEF

Requisitos excluyentes para el cargo:

Título de nivel medio expedido o reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) o la Universidad de la República , o estudiantes avanzados con tercer año aprobado (o 180 créditos) en carreras de ingeniería en sistemas, licenciatura en informática, analista programador, tecnólogo en informática o bachillerato tecnológico.

(MEC) o la , o estudiantes avanzados con tercer año aprobado (o 180 créditos) en carreras de ingeniería en sistemas, licenciatura en informática, analista programador, tecnólogo en informática o bachillerato tecnológico. Acreditación oficial como analista GeneXus.

Mínimo comprobable de dos años de experiencia en desarrollo de aplicaciones web o móviles con GeneXus (versión X o superior).

Un mínimo de dos años de experiencia en el manejo de bases de datos Oracle (versión 11 o superior) o PostgreSQL (versión 8 o superior), con dominio de consultas SQL, tablas y procedimientos almacenados.



Requisitos a valorar para el cargo:

Estudios terciarios complementarios, como posgrados, maestrías o especializaciones.

Cursos de especialización en Tecnologías de la Información.

Experiencia comprobable en desarrollo en GeneXus y utilización de Oracle/PostgreSQL superior a dos años.

Experiencia comprobable en programación de JavaScript, CSS, Python, sistemas de información geográfica y R.

Experiencia comprobable en desarrollo de sistemas de captura de datos por internet y dispositivos móviles.

Principales tareas a realizar para los puestos de consultores técnicos en informática para el MEF

Entre las principales actividades a desarrollar por los profesionales se destacan:

Realizar el relevamiento de requerimientos.

Analizar, desarrollar y realizar pruebas de aplicaciones para las distintas divisiones sustantivas del instituto, utilizando las herramientas empleadas por la División Sistemas de Información para entornos web, de escritorio y dispositivos móviles.

Realizar capacitación y brindar soporte a usuarios.

Realizar el mantenimiento y la migración a nuevas versiones de las aplicaciones utilizadas.

Cumplir con los protocolos y estándares establecidos por la División Sistemas de Información.

Cómo postularse para el puesto de consultor técnico en informática para el Ministerio de Economía y Finanzas

Los postulantes interesados deberán enviar su currículum vitae mediante correo electrónico a [email protected] , indicando en el asunto "Ref.: Consultor Técnico en Informática". Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 26 de agosto de 2026, a las 23:59 horas.

Se indica que todas las comunicaciones relacionadas con el cargo se realizarán a través del correo electrónico que el aspirante declare al momento de la postulación.

Además, se aclara como requisito indispensable que los profesionales contratados deberán disponer de una empresa unipersonal activa registrada en BPS y DGI, además de contar con la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).