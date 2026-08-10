Llamado laboral del Ministerio de Economía y Finanzas ofrece un sueldo de $112.000 por 40 horas semanales

La Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), abrió un llamado laboral para un economista con el objetivo de fortalecer el área institucional relacionada al análisis de datos e investigaciones de mercado. De acuerdo a lo establecidos por las bases del llamado , el cargo ofrece una remuneración que alcanza los $112.000 más IVA a valores del año 2026, por una carga horaria de 40 horas semanales.

Dentro del objetivo de la contratación, se indica que se requiere un consultor economista responsable de la realización de estudios en el marco de investigaciones de mercado, análisis de denuncias de prácticas anticompetitivas, y de solicitud de autorización concentración económica, desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

La contratación del consultor economista se hará mediante un contrato de arrendamiento de servicios y será por 12 meses pudiendo prorrogarse hasta la finalización del proyecto Desarrollará sus tareas dentro de las oficinas de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), aunque deberá contar con disponibilidad para viajar cuando el servicio así lo requiera.

Requisitos para el puesto de economista para el Ministerio de Economía y Finanzas:

Requisitos excluyentes para el cargo:

Título profesional como licenciado en Economía.

Un mínimo de tres años de experiencia laboral o académica en análisis de datos.

Conocimiento y experiencia en el uso de paquetes estadísticos y herramientas como R, Python, Power BI, Stata y Tableau.



Requisitos a valorar para el cargo:

Estudios de maestría en Economía, Ciencia de Datos o posgrados.

Experiencia profesional, laboral o académica, certificada con un mínimo de tres años en materias de organización industrial, defensa de la competencia, regulación económica, o investigación de mercados.

Nivel de inglés intermedio o avanzado (First Certificate o cualquier certificación superior).

Las bases del llamado además describen que la comprensión de los objetivos, las capacidades analíticas tanto para datos como para el apartado económico, la proactividad y la capacidad de poder trabajar en un ámbito multidisciplinario, serán competencias claves a tener en cuenta.

. MEF. Foto: Archivo El País

Principales tareas a realizar para el el puesto de economista para el Ministerio de Economía y Finanzas:

Investigar modalidades de competencia en los mercados en los asuntos que le sean sometidos a consideración.

Realizar análisis de datos en el marco de investigaciones de mercado. Análisis de denuncias de prácticas anticompetitivas y de solicitud de autorizaciones de concentración económica desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

Sistematización y procesamiento de información utilizada durante la evaluación y disponibilizar en la red de conformidad con las pautas determinadas por la Coprodec.

Participación e intervención en las instancias de trabajo multidisciplinario que se generen a partir del tratamiento de casos de estudio, o en reuniones específicas que sea convocado.

Desarrollar nuevas bases de datos utilizadas en estudios de mercados y análisis económico de los expedientes en trámite en la Coprodec.



Cómo postularse para el el puesto de economista para el Ministerio de Economía y Finanzas:

Los postulantes interesados deberán enviar su CV hasta el 19 de agosto de 2026 hasta las 23:59 a la dirección de correo electrónico [email protected] , indicando en el Asunto: Ref.: Consultor Economista Coprodec.

Todas las comunicaciones se realizarán a la dirección de correo electrónico desde que se envíe el currículum previamente. Transcurridos cinco días hábiles luego del cierre de las postulaciones, se tendrá notificado a todos los efectos. En caso de no presentarse en el plazo establecido, se entenderá que el usuario ha desistido de la postulación.