Ministerio del Interior abrió llamado laboral con sueldo de $63.937 para 223 cargos

El Ministerio del Interior, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), abrió un llamado laboral para ocupar 223 plazas como operador penitenciario para desempeñar funciones en unidades penitenciarias en todo el territorio uruguayo.

Según lo planteado por las bases del llamado, el puesto marca una carga horaria de 40 horas semanales y un sueldo base de $63.927 nominales a valores de enero 2026.

Los cargos consistirán en garantizar el cumplimiento de las directivas de sus superiores y del régimen interno de acuerdo a protocolos, en el marco de la protección de los derechos humanos.

Los puesto se distribuirán en los departamentos de zona metropolitana incluyendo a Montevideo, Canelones, San José, y los otros de manera independiente como el caso de Maldonado, Rocha, Lavalleja, Cerro Largo, Treinta y Tres, Durazno, Tacuarembó, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia y Florida. En conclusión, todos los departamentos a excepción de Flores.

La naturaleza del vínculo será de tipo efectivo para aquellos postulantes egresados, luego de aprobar la capacitación. Mientras que en el caso de los alumnos la naturaleza del vínculo será de hasta 6 meses.

Requisitos para el puesto de operador penitenciario del Ministerio del Interior

Requisitos generales y obligatorios para el cargo:

Ser mayor de 18 años al momento del cierre del llamado.

al momento del cierre del llamado. Ser ciudadano natural o legal con más de tres años de otorgada la carta de ciudadanía al vencimiento de la inscripción.

Poseer credencial cívica y haber sufragado en las últimas elecciones generales y departamentales.

Carne de salud vigente expedido por un prestador de salud autorizado por el Ministerio de Salud Pública.

CV en formato digital, el cuál se solicitará previo a la designación.

Requisitos excluyentes para el cargo:

Tener aprobado en forma completa el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria o su equivalente en UTU al momento del vencimiento de la inscripción.

Residencia dentro del departamento o zona a la cuál el usuario busca postularse.

Ausencia de antecedentes penales.

No poseer anotaciones policiales que no sean consideradas por el ordenamiento jurídico como delitos pero que demuestren conductas incompatibles con la función.

Requisitos a valorar para el cargo:

Aprobación de años adicionales en Enseñanza Secundaria o equivalentes en Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP / ex-UTU).

Cursos y/o acreditaciones de conocimientos en informática.

Cualquier formación relacionada al perfil del cargo.

Funcionario del INR en la cárcel de Punta de Rieles. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Principales tareas a realizar para el puesto de operador penitenciario del Ministerio del Interior

Mantener un relacionamiento directo con las personas privadas de libertad.

Garantizar la seguridad integral durante los procedimientos que se desarrollan en la Unidad.

Realizar tareas de orientación y acompañamiento de las personas privadas de libertad, facilitando el cumplimiento de los programas socioeducativos y el adecuado funcionamiento de la Unidad.

Efectuar conteos y controles, así como la apertura y cierre de sectores internos generales, habitaciones y celdas, de acuerdo con las directivas impartidas por la superioridad.

Brindar apoyo al personal técnico en el desarrollo de los procesos socioeducativos de las personas privadas de libertad.

Prevenir y disuadir conductas agresivas o situaciones que puedan alterar el normal funcionamiento del Centro, en coordinación con el escalafón policial.

Realizar inspecciones programadas o de emergencia sobre instalaciones, objetos y personas.

Intervenir ante actos o hechos graves que afecten la vida o la integridad física de cualquier persona, preservando la escena del hecho y adoptando las medidas necesarias para la custodia de los elementos involucrados, en coordinación con el escalafón policial.

Preservar las pruebas vinculadas a la comisión de delitos dentro del establecimiento penitenciario.

Cumplir de forma permanente con los protocolos estandarizados establecidos.

Desempeñar las demás actividades inherentes a la función que, de acuerdo con la normativa vigente, puedan ser asignadas al personal policial que cumple funciones penitenciarias.

Cómo postularse para el puesto de operador penitenciario del Ministerio del Interior y el INR

Las inscripciones se realizarán de manera online y se encuentran abiertas desde el miércoles 5 de hasta el domingo 26 de agosto de 2026. Estas se deberán llevar a cabo a través del sitio web del Ministerio del Interior .