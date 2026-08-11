Ministerio de Economía y Finanzas llama a concurso abierto con salario de $64.984

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral a concurso público y abierto para cubrir una plaza de gestor de procesos de catastro y expropiaciones en la Dirección Nacional de Catastro.

El régimen es en carácter de provisoriato por 12 meses con posterior designación definitiva, ofreciendo un salario nominal de $64.984 para una dedicación de 40 horas semanales en Montevideo.

Principales actividades para el cargo de Gestor de procesos de catastro y expropiaciones en el MEF

Según lo planteado por las bases del llamado, el puesto requiere gestionar los procesos relacionados con el control, análisis y evaluación catastral, tasaciones y expropiaciones de bienes inmuebles. Entre sus funciones principales se destacan:

Controlar el cumplimiento normativo de actos catastrales y documentos como certificados y declaraciones juradas

Revisar y aprobar planos y permisos de construcción

Asesorar en tasaciones de activos públicos o privados

Gestionar sistemas de información como el Registro Único de Inmuebles del Estado

Asistir en procesos legales de expropiaciones y evaluación de indemnizaciones.

Requisitos para postular al cargo de Gestor de procesos de catastro y expropiaciones en el MEF

Los postulantes deben contar con título de Ingeniero Agrimensor expedido por Universidad de la República o institución reconocida, además de poseer al menos un año de experiencia relacionada con las actividades del puesto en ámbitos públicos o privados.

Se valorarán conocimientos en Sistemas de Información Geográfica (SIG), herramientas CAD e informática a nivel usuario, así como experiencia en la administración pública y en trabajos vinculados a valores catastrales, declaraciones juradas de caracterización urbana y planos de mensura.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Cómo postularse y proceso de selección para el llamado laboral en el MEF

Los interesados deben registrarse y completar el formulario en el portal Uruguay Concursa ( www.uruguayconcursa.gub.uy ) durante el periodo de postulación vigente. La selección incluye pruebas de oposición, valoración de méritos y entrevista personal, siendo necesaria la aprobación con mínimo 70 puntos. La lista de prelación tendrá vigencia de 18 meses.

Los seleccionados deberán presentar documentación vigente, como certificado de antecedentes judiciales, documento de identidad y certificado de aptitud física, además de acreditar voto en el último acto electoral. Para más detalles, se recomienda consultar las bases completas del llamado en Uruguay Concursa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.