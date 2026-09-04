Devolución Fonasa 2026: se aproxima la fecha para consultar con BPS si se tiene un monto para cobrar

Este lunes 7 de setiembre de 2026 será la primera fecha importante marcada por el Banco de Previsión Social (BPS) para la devolución Fonasa correspondiente al año 2025.

Los pagos de la devolución de excedentes de aportes al Fonasa no comienzan hasta el 21 de setiembre de 2026. Sin embargo, este lunes 7 de setiembre es un día clave para agendar porque durante esa jornada se habilitarán las consultas sobre los cobros.

Según BPS, en esta fecha, las personas que cuentan con un usuario personal BPS podrán acceder al monto y cálculo de su devolución a través del servicio "Consultar detalle de devolución Fonasa". Previo a eso, esos mismos contribuyentes recibirán un correo electrónico con su correspondiente recibo, en caso de ser una de las personas a quienes les corresponde una devolución del excedente de aportes al Fonasa.

En tanto, a partir del lunes 7 de setiembre, toda la población podrá averiguar a través de las siguientes vías si le corresponde o no una devolución:



Llamando al número 0800 2016 (línea gratuita)

WhatsApp Fonasa : 092 366 272

: 092 366 272 Vía web: Consulta de devolución Fonasa

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS) en Montevideo. Foto: Archivo El País.

¿Quiénes recibirán una devolución de Fonasa 2026?

De acuerdo a la información confirmada por BPS, las personas que pueden percibir un cobro por excedente de sus aportes de Fonasa son las siguientes:



Trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales.

con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales. Jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

BPS aclaró que esto es una referencia indicativa, y que el valor final está sujeto a la situación familiar de cada persona.

En el caso de que el beneficiario haya fallecido, la liquidación puede ser solicitada por sus herederos a través de haberes sucesorios.

¿Cuáles son las modalidades de pago para la devolución de Fonasa?

El cobro se hará efectivo desde el 21 de setiembre para las personas que hayan optado por una de estas modalidades de pago:



A través de cuenta bancaria

Instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue)

(Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) Presentándose con su cédula de identidad en empresas contratistas (Abitab, Redpagos, Anda o supermercados El Dorado)

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, reiteró que el beneficio alcanzará a más de 152.000 personas, entre trabajadores activos, jubilados y pensionistas.

Pago en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Cómo se calcula la devolución de Fonasa

La devolución de BPS por Fonasa surge de comparar los aportes personales Fonasa (de enero a diciembre del año anterior) con un tope anual.

Los aportes que se consideran para hacer el cálculo son los que realizan los trabajadores dependientes o no dependientes, jubilados y pensionistas. Las tasas de aporte cambian dependiendo de la situación familiar e ingresos de cada contribuyente. BPS informa cuáles son las tasas a través de este enlace.

También varía según la situación familiar o personal de cada beneficiario el tope anual de Fonasa. Para calcular ese tope, se suma el costo promedio equivalente (CPE) mensual, incrementada en un 25 %, correspondiente al beneficiario y a quienes este atribuye amparo (personas menores de edad, mayores con discapacidad y cónyuge o concubino), explica BPS. Solamente se consideran los meses del ejercicio en los cuales la persona fue beneficiaria.

El organismo estatal añade que el cómputo del CPE que corresponde a menores de edad o mayores con discapacidad se atribuye en partes igualares entre las personas que generan el beneficio y les atribuyen el amparo al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Cabe recordar que, para las personas comprendidas en este gravamen, se retiene el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Eso se debe a que los importes a cobrar por devolución Fonasa son aportes personales que fueron considerados como deducciones para el cálculo del impuesto.