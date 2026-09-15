Cómo es por dentro el China Zorrilla, el enorme ferry eléctrico que conectará Colonia y Buenos Aires

El China Zorrilla, el ferry eléctrico más grande del mundo que es propiedad de Buquebus, llegó días atrás a Uruguay y fue presentado en Nueva Palmira. Se trata de un barco que viajó más de 15.000 kilómetros desde Tasmania, Australia, donde fue fabricado por el astillero Incat.

El armador, que denominaba a su creación como "Hull 096", tiene en su cuenta de YouTube un video en el que muestra cómo es el barco por dentro con un recorrido por su cabina, free shop y bodega. Se trata de una pieza audiovisual que ofrece "una mirada exclusiva" del interior en un tour a cargo de Sean Lowrie, del equipo de Proyectos de la empresa, que permite observar "las características que hacen de este buque histórico una embarcación única".

Tecnología de carga con una potencia como la que necesita toda la ciudad de Colonia

El ferry llegó a Uruguay a bordo de un buque de carga pesada denominado Black Marlin. Con 130 metros de largo y 32 metros de ancho, una capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos, el buque China Zorrilla se posiciona como el ferry eléctrico más grande del mundo.

Ferry China Zorrilla. Foto: Buquebus

"Su arribo a Nueva Palmira es el resultado de años de desarrollo y trabajo conjunto y marca la concreción de un proyecto que integra innovación, ingeniería y nueva infraestructura energética", indicó Buquebus en un comunicado y agregó: "La incorporación del buque y el desarrollo de las instalaciones necesarias para su operación entre Uruguay y Argentina configuran un nuevo escenario para el Río de la Plata y abren una nueva etapa para el transporte marítimo de pasajeros en la región".

El barco hará la ruta Colonia-Buenos Aires. En conjunto con UTE, el puerto de Colonia del Sacramento desarrolló una estación eléctrica de alta potencia diseñada para abastecer al China Zorrilla. La infraestructura utilizada es de similares características a la Terminal Buquebus de Puerto Madero, en Buenos Aires, desarrollada por la empresa Edesur.

"Son dos cargadores que suministran 16 MW. Es la potencia que necesita toda la ciudad de Colonia. Por eso se necesitaba construir una línea separada", detalló en octubre de 2025 en diálogo con El País Pablo López, gerente de Buquebus Colonia. Con estos cargadores en Colonia, se estima que las baterías se carguen "del 20% al 80% en unos 45 minutos", explicó López. Esto permitiría alimentar el China Zorrilla en el tiempo que lleva el intercambio de pasajeros entre viajes.