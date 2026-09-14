IMM solicitó que "se deje en suspenso" el tratamiento del proyecto inmobiliario en Bañados de Carrasco

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, informó este lunes que la comuna revisará el impacto ambiental que podría tener el proyecto inmobiliario en la zona de Bañados de Carrasco. La Intendencia de Montevideo (IMM) resolvió "dejar en suspenso" la propuesta, tras una reunión que tuvo Bergara con la Mesa Departamental del Frente Amplio (FA).

"Estaríamos planteando a la Junta Departamental (de Montevideo) que deje en suspenso el análisis de la propuesta que habíamos hecho en Bañados de Carrasco", señaló Bergara en conferencia de prensa tras el encuentro en la Huella de Seregni.

"La intendencia se va a abocar a analizar la consecuencia del decreto del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Vivienda", agregó. La semana pasada Ambiente decretó la inclusión de los Bañados de Carrasco en la lista de humedales protegidos, en medio de una polémica por un millonario proyecto para construir viviendas en esa zona, a cargo del empresario argentino Eduardo Costantini.

Bergara expresó que la intendencia "va a llevar adelante el plan parcial en toda la zona aledaña de los bañados". "Entendemos que esto es fundamental para hacer las cosas promoviendo más participación, pero canalizando el debate de muchos temas que se entrelazan en esta temática. Temas ambientales, urbanísticos, económicos y de inversiones y temas de impacto social. Son temas que generan una trama intrincada para la discusión", añadió.

Por otro lado, el intendente expresó: "Tenemos que ser capaces de llegar a puntos de acuerdo que nos permitan avanzar con fraternidad y con objetividad sobre la discusión de este tema".

Mario Bergara, intendente de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli

Críticas de la oposición

El Ministerio de Ambiente había recibido cuestionamientos de la oposición por no incluir a los Bañados de Carrasco en una lista previa de 37 humedales protegidos, pero Edgardo Ortuño explicó la cartera se había "dado más tiempo" para "consultar" a las intendencias de Montevideo y Canelones y por eso amplió aquel decreto.

"Nos pareció que valía la pena tomarnos un poco más de tiempo y hoy podemos decir que el área de protección en los Bañados de Carrasco es más amplia (que la propuesta originalmente por los técnicos) por ese intercambio con los gobiernos departamentales", añadió.

Sendero de ingreso al recorrido público para el mirador de los Bañados de Carrasco. Foto: Ignacio Sánchez.

Con esta nueva resolución se "despeja cualquier suspicacia", dijo el ministro, que aseguró que este gobierno ya había "ampliado las áreas que ingresan en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)".

"Damos por cerrada una polémica que, creo yo de forma involuntaria o por falta de conocimiento, incluyó al Ministerio de Ambiente en un debate que no está ubicado en el Poder Ejecutivo y está en la órbita del gobierno departamental que discute si un proyecto inmobiliario u otro es posible", sentenció.