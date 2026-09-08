El Ministerio de Ambiente decretó la inclusión de los Bañados de Carrasco en la lista de humedales protegidos, en medio de una polémica por un millonario proyecto para construir viviendas en esa zona, a cargo del empresario argentino Eduardo Costantini.

En rueda de prensa, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunció esta medida vinculada a la "protección de nuestros ecosistemas naturales". "Ayer firmamos el decreto que incluye a los Bañados de Carrasco en la lista de humedales con medidas de protección natural prioritarias para su conservación", explicó.

Consideró que así se cierra este capítulo al menos desde el lado del Ministerio de Ambiente, que estableció "en la práctica" que estos humedales "no pueden ser disecados ni drenados, hay que conservarlos, y ahí está la limitante para emprendimientos o proyectos que se realicen en ellos".

El proyecto de Costantini no estaba siendo analizado por el ministerio sino por la Junta Departamental de Montevideo, que es quien determinará si se le puede otorgar el permiso de construcción, pero ahora deberá tener en cuenta este decreto emitido por la secretaría de Estado.

Bañados de Carrasco. Foto: Ignacio Sánchez.

El ministerio había recibido cuestionamientos de la oposición por no incluir a los Bañados de Carrasco en una lista previa de 37 humedales protegidos, pero Ortuño explicó este martes que la cartera se había "dado más tiempo" para "consultar" a las intendencias de Montevideo y Canelones y ahora amplió aquel decreto.

"Nos pareció que valía la pena tomarnos un poco más de tiempo y hoy podemos decir que el área de protección en los Bañados de Carrasco es más amplia (que la propuesta originalmente por los técnicos) por ese intercambio con los gobiernos departamentales", añadió.

Sendero público de los Bañados de Carrasco. Foto: Ignacio Sánchez.

Con esta nueva resolución se "despeja cualquier suspicacia", dijo el ministro, que aseguró que este gobierno ya había "ampliado las áreas que ingresan en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)".

"Damos por cerrada una polémica que, creo yo de forma involuntaria o por falta de conocimiento, incluyó al Ministerio de Ambiente en un debate que no está ubicado en el Poder Ejecutivo y está en la órbita del gobierno departamental que discute si un proyecto inmobiliario u otro es posible", sentenció.