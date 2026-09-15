PN cuestionó respuesta “confusa y contradictoria” sobre horas sindicales en IMM y "complicidad de Bergara y Adeom"

Las horas sindicales que la Intendencia de Montevideo le autoriza a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) han sido, históricamente, un blanco de críticas por parte de la oposición. Y, al tratarse el tema durante la comparecencia del departamento de Gestión Humana en la Junta Departamental, un edil blanco puso en duda los números al respecto que habían sido enviados previamente por la comuna.

El nacionalista Rafael Seijas dijo que las autoridades dieron una respuesta “confusa y contradictoria” y se lo atribuyó a "la complicidad de Mario Bergara con Adeom para lograr el convenio".

Ante la presencia de Gestión Humana para presentar la Rendición de Cuentas 2025, Seijas preguntó cuántas horas sindicales se autorizaron en ese año. Le respondieron que habían sido 23.813. El gasto de la intendencia asociado a esa cantidad fue de $9.499.556.

Sin embargo, meses atrás la intendencia le había dicho al propio Seijas, en una respuesta a un pedido de informes, que para setiembre ya se habían otorgado 22.524 horas sindicales.

Es decir, si ambas cifras fueran correctas, en los últimos tres meses del año solo se habrían utilizado 1.289. Se trata de un número que no solo está muy por debajo del promedio mensual, sino que implicaría un descenso sustantivo en octubre, noviembre y diciembre, meses en los que el vínculo entre la intendencia y Adeom se volvió más tenso.

Mientras se negociaba un nuevo convenio colectivo, Bergara anunció recortes en horas extras y sexto día. El sindicato se enfrentó a la administración, hizo paros y asambleas y la firma del convenio recién se resolvió en mayo del año siguiente.

Mario Bergara, intendente de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli

“Evidentemente, ahí hay un error por algún lado, que ustedes nos sabrán explicar. El número que ahora nos dan no tiene lógica con respecto al que nos dieron antes”, dijo Seijas en la Junta, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

El director de Gestión Humana de la comuna, Gustavo Pérez, aceptó “las dudas y los cuestionamientos” y pidió que le hicieran preguntas para responderlas por escrito, como suele hacerse cuando quedan interrogantes por responder en estas comparecencias.

“Vamos a revisar, porque pudo haber temas de construcción del dato, pudo haber habido algún error; todo es posible. Si es así, lo reconoceremos, lo corregiremos y trataremos de entregar información fidedigna”, añadió el jerarca.

Finalmente, casi dos semanas después, el edil recibió una respuesta: la intendencia dijo que el número que había dado meses atrás estaba equivocado. “Se incurrió en un error involuntario; el dato consolidado a setiembre de 2025 ascendía a 16.140 horas” en lugar de 22.524, corrigió la intendencia.

Pero Seijas duda que haya sido un error. “La verdad es que no les podemos creer”, planteó en diálogo con El País.

Rafael Seijas, edil del Partido Nacional en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

Para el edil que la cifra que dieron desde la comuna meses antes era correcta, mientras que ahora el número que se está manejando está por debajo de lo real.

“En el año de mayor conflictividad por lejos con Adeom, donde a cada rato tenían asambleas y paros, nos quieren hacer creer que se tomaron menos” horas sindicales, acusó Seijas.

Justamente, en los últimos años se venía de muchas más horas sindicales. En 2022 fueron 29.878; en 2023, 37.652; y, en 2024, 32.341.

“Esto seguramente sea parte de la complicidad de Bergara con Adeom para lograr el convenio colectivo”, dijo el edil.

"Un verdadero exceso"

Pueden tomar horas sindicales los trabajadores afiliados, sean o no dirigentes. Los que no son directivos usaron 6.039 horas en 2025 (por lo que se llama "código 67", que tenía un tope de 9.000), y la dirigencia usó 17.774 horas (con el "código 80", que no tenía tope), según los datos oficiales que son cuestionados por Seijas.

Pero ese tope de 9.000 lleva años superándose y para eso se suelen usar horas del ejercicio siguiente. De manera que, cuando comienza un año, hay muchas horas, o incluso todas, que ya fueron utilizadas.

“En 2024 la intendencia le permitió adelantar a Adeom 10.436 horas, que es el equivalente a todas las horas por código 67 que se tenían que tomar en 2025 y parte de las que se deberían tomar en 2026. Que la intendencia permita esas cosas es un verdadero exceso”, valoró Seijas.

Asamblea de Adeom este miércoles en Galicia 1673. Foto: Estefanía Leal / El País.

Las horas para dirigentes

En 2025 —siempre según la información brindada por la comuna—, se utilizaron 17.774 horas para directivos. La gran mayoría, 11.646 horas, fueron utilizadas por el Consejo Ejecutivo del sindicato.

Las 6.129 horas restantes fueron para suplentes del consejo y para “personal avalado por el sindicato”, según la respuesta que la intendencia dio a Seijas.

En total, 58 funcionarios usaron la licencia para dirigentes. La intendencia explicó que esto se debió a que en los primeros meses se hicieron elecciones en el sindicato y hubo distintos titulares y suplentes en el mismo año.