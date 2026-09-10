IMM reconoció que flota de camiones de basura “está avejentada” y que los vehículos “se rompen”

La Intendencia de Montevideo (IMM) reconoció que su flota de camiones de basura “está avejentada” y que muchas veces los vehículos “se rompen”.

Según dijeron las autoridades de Desarrollo Ambiental al comparecer ante la Junta Departamental, siete de cada diez camiones superaron su vida útil.

El tema surgió durante la sesión del pasado 28 de agosto, cuando el departamento fue a presentar su rendición de cuentas de 2025. El edil blanco Rafael Seijas preguntó por el estado de los camiones de limpieza, tras cuestionamientos del sindicato.

“La realidad de que la flota tiene muchos años y que se rompe es así”, reconoció el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou. “Por eso estamos cambiando el modelo y sumando camiones nuevos”, añadió.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, en la Junta Departamental Foto: Estefanía Leal/El País.

De todas formas, aunque la flota esté "avejentada", aseguró que si un vehículo sale a la calle es porque tiene el aval del jefe de mecánicos.

“Cuando decimos que los camiones están operativos, no es porque la orden la dé yo”, afirmó el jerarca. “El especialista, el profesional en la materia, que en este caso es un mecánico con mayor formación, es quien dictamina cuándo el camión está en condiciones de operar”, continuó.

Por su parte, la directora de Limpieza, Chiara Fioretto, dio más detalles sobre la flota. Según dijo, de 107 camiones, 74 ya superaron la vida útil.

“En diciembre de 2025 teníamos una flota de 60 camiones de carga trasera y 47 de carga lateral. Considerando que la vida útil de un camión es de ocho años, tenemos 45 de los 60 camiones de carga trasera que tienen más de ocho años de uso, y 29 de los 47 laterales que tienen más de ocho años de uso”, expuso Fioretto.

Entrega de contenedores en municipio G, 30 de diciembre de 2025 Intendencia de Montevideo

La directora dijo que eso genera “desafíos” que están abordando con distintas estrategias, como planes de “mantenimiento preventivo” y también “correctivo”.

De todas formas, Fioretto dijo que en 2025 el estimado era que se precisaban 30 camiones al comienzo de cada turno. En ese sentido, tenían un “excedente”, más allá del problema de la vida útil de la flota en general.

Pero el hecho de que muchos camiones no estén en buen estado afectó el trabajo de la comuna.

Meta incumplida

Para 2025, la intendencia se había puesto como objetivo que hubiera un máximo de 20 días donde el 10% de los contenedores permanecieran sin ser vaciados durante cuatro jornadas o más. Pero esto terminó sucediendo en 49 días.

La intención detrás de este objetivo era conocer cómo se estaba cumpliendo con la frecuencia de recolección establecida e identificar “rezagos posibles”.

La directora de Limpieza dio algunos motivos sobre por qué no se alcanzó la meta.

El primero que mencionó fue el de “medidas gremiales”. Justamente, los últimos meses de 2025 y los primeros de 2026 estuvieron marcados por paros del sindicato mientras se negociaba un nuevo convenio colectivo.

Contenedor de residuos desbordado sobre Av. del Libertador en el barrio Aguada de Montevideo, prolemas con la recoleccion de basura, ND 20251022, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

“Recuerden que el servicio de recolección de residuos en vía pública es un servicio que necesita continuidad, y que trabaja en tres turnos de ocho horas”, subrayó Fioretto, que también aludió a “faltas puntuales de personal”.

Pero otro motivo fue la falta de disponibilidad de camiones o casos donde “el camión sale y rompe, tiene que volver”, dijo la directora.

¿Y las medidas de ahorro?

El edil blanco Juan Ignacio Abdala preguntó si las “medidas de austeridad” que aplicó el intendente Mario Bergara entre octubre de 2025 y marzo de 2026 afectaron los servicios de limpieza. Las medidas incluían, por ejemplo, recortes en horas extras y sexto día.

Las autoridades contestaron que no, pero Abdala insistió. “Hubo casos de conflictividad gremial específicamente asociados a las medidas de reordenamiento financiero”, dijo el edil.

El edil blanco Juan Ignacio Abdala en la Junta Departamental Foto: cuenta de Instagram de Juan Ignacio Abdala

Herou le respondió que “no hubo ningún recorte, ni de horas ni de recursos” en Limpieza.

“¿Puede haber habido alguna situación que se haya generado ante estas decisiones? Sí, pero de las decisiones que tomó la Administración, ninguna de ellas afectó directamente el servicio”, concluyó el jerarca.

El “GOL” de la IMM

Entre los aspectos positivos de 2025, los jerarcas de Desarrollo Ambiental destacaron el nuevo sistema GOL. Les permite recibir en tiempo real la información sobre cómo está avanzando la recolección y el estado de los contenedores. Por ejemplo, saben si un contenedor se vació, si tiene sobrepeso y se necesita una grúa, si está roto o si fue incendiado.

“Antes del GOL, para que ustedes tengan una idea, esto se hacía en papel”, subrayó la directora de Limpieza, Chiara Fioretto.