IMM instalará 450 contenedores con llave digital en tres municipios: el sistema costará unos US$ 600 por unidad

La Intendencia de Montevideo está avanzando en su nuevo sistema de recolección de basura, con la idea de que gran parte del departamento deje de tener contenedores en la calle. Una de las estrategias consiste en la instalación de 450 contenedores con llave digital en tres municipios: el B, el C y el CH. Como solo los vecinos habilitados van a poder abrirlos, se espera reducir el vandalismo y el hurgado.

La comuna respondió un pedido de informes del edil Juan Ignacio Abdala, al que accedió El País, e informó que la instalación de estas llaves digitales costará unos US$ 600 por cada contenedor y que los contenedores comenzarán a instalarse en el segundo semestre de 2027.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, en la entrega de contenedores intradomiciliarios en Carrasco Intendencia de Montevideo

“Nuestro equipo ha participado en distintos ámbitos y ferias, viendo qué es lo mejor que podemos aportar para que Montevideo mejore su limpieza y la gestión de los residuos; una de esas cosas son estas llaves”, dijo el pasado 28 de agosto, ante la Junta Departamental, el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País. El jerarca reconoció, además, que el plan “genera dudas” en algunas personas.

Herou dijo que los contenedores con llaves digitales se aplicarían en los municipios B, C y CH porque básicamente son los que seguirán teniendo contenedores en la calle. La idea es que en el resto de municipios se usen recipientes intradomiciliarios o intraprediales.

La intendencia comenzará repartiendo, por municipio, aproximadamente 150 de estos contenedores con llave digital. Herou dijo que no podía adelantar específicamente en qué barrios de estos municipios se colocarán.

“Todavía no está cerrado con los alcaldes, pero lo hemos hablado con ellos, y en este caso representan a fuerzas políticas distintas. El proceso va a ser con participación de los gobiernos locales y de los propios vecinos”, concluyó al respecto.

El municipio B tiene barrios como Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro, parte de La Aguada, La Comercial y Tres Cruces.

El C incluye el Prado, Brazo Oriental, La Comercial, Jacinto Vera, otra parte de La Aguada, Goes, Capurro, Reducto, entre otros. Para este municipio está previsto que haya zonas con contenedores intradomiciliarios o intraprediales, es decir, que los actuales no permanezcan en todos sus barrios.

Finalmente, el CH abarca Pocitos, Villa Dolores, Punta Carretas, Buceo, Tres Cruces, La Blanqueada, Larrañaga y Parque Batlle.

¿Cuánto costarán?

En la respuesta a Abdala, la intendencia señaló que: "La adquisición (de estos contenedores con llave digital) se realizará a través de procedimientos competitivos, evaluándose las ofertas recibidas desde el punto de vista técnico y económico y adjudicándose a la oferta que resulte más conveniente".

El edil blanco Juan Ignacio Abdala en la Junta Departamental Foto: cuenta de Instagram de Juan Ignacio Abdala

La compra de un contenedor estándar cuesta unos US$ 3 mil.

Ante la consulta de Abdala sobre si se tendrá que invertir en otros componentes asociados, por ejemplo, softwares, la intendencia dijo que "las características definitivas de la solución, así como los eventuales requerimientos asociados a su implementación" se determinarán cuando esté culminado el proceso de adquisión.

Además, la comuna informó que espera comenzar la instalación en el segundo semestre de 2027. El proceso se extenderá durante un año aproximadamente.