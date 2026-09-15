La jugada de Ancap para reactivar el negocio del Pórtland, proyectos de hidrógeno natural y nuevo convenio con UTE

Luego de meses en el centro de la polémica, las negociaciones por el negocio del Pórtland entre Ancap, Federación Ancap (Fancap) y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) continúan. La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, dijo a El País que el plan de inversión para revertir las pérdidas que arroja el Pórtland fue aprobado por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, en la Rendición de Cuentas. “Estamos en un trabajo muy dedicado, estamos yendo las diversas gerencias, todos a trabajar, y se están viendo resultados”, señaló sobre el trabajo en la planta de Minas.

Con el objetivo de frenar las pérdidas que arroja el negocio cementero desde 1999 y que solo en 2025 alcanzó los US$ 31 millones, Ancap tiene previsto trasladar la producción desde la planta de Paysandú para concentrarla en Minas (Lavalleja). Para ello, elaboró un plan de inversión que implica el desembolso de US$ 5 millones este año; US$ 12 millones en 2027 y para 2028 la cifra llegaría a US$ 11 millones.

San Román sostuvo que cada 10 días, un equipo técnico de Ancap se traslada a la planta de Minas para analizar su estado y trabajar en las áreas de mantenimiento, repuestos críticos y la diversificación de productos. “Un día (trabajamos) en la parte de recursos humanos, otro día en la planificación industrial, seguridad industrial y salud ocupacional”, indicó.

La planta de Minas se construyó en la década de 1950 y su última actualización fue en 2014. Según había explicado San Román ante el Parlamento en diciembre del año pasado, la planta presentaba un importante deterioro y faltante de repuestos de maquinaria.

“Era necesario estar haciendo esta modificación”, dijo San Román y explicó que se trabaja con el personal de Fancap en la planta de Minas para mantener los puestos de trabajo. “Tenemos que tener una industria robusta, y va a estar toda cargada esencialmente en Minas”, agregó.

Nuevo convenio

Con el impulso de la electromovilidad en el transporte urbano uruguayo, las empresas públicas enfrentan la tarea de adaptarse a la alta demanda. Por este motivo, Ancap, UTE y estaciones de servicio trabajan en la firma de un nuevo convenio para la instalación de cargadores.

Auto eléctrico Foto: Unsplash

Según explicó San Román, UTE se encargará de la inversión para instalar la red en estaciones de servicio, que recibirán un porcentaje de ganancia por la carga y agregó que el objetivo es promover una mayor cantidad de servicios en las estaciones.

“(Se instalarán) en diversas estaciones que vamos a ir seleccionando, que sean de interés porque hay circulación de vehículos eléctricos y que para UTE sea posible porque hay suficiente conexión en esa localización”, dijo.

Petróleo e hidrógeno

La búsqueda de hidrocarburos en Uruguay tiene una nueva alianza a partir de la participación de la empresa italiana ENI al bloque OFF-6 luego de haber ingresado al Área OFF-5 el año pasado en conjunto. Según informó El Observador, APA Corporation -ex Apache-, firmó un convenio con ENI para cederle el 40% de su participación en el bloque 6.

San Román señaló a El País que se espera contar con los permisos ambientales y el equipamiento necesario en noviembre de este año para comenzar con la exploración. Según indicó, Ancap cuenta con un área en el puerto de Montevideo en la que se recibirá el equipamiento, que con motivo de la guerra en Medio Oriente su llegada se vio retrasada. “Sin duda están más costosos pero la empresa está dispuesta y está decidida. Tenemos que cumplir con ese cronograma”, agregó.

Empleados de la Basra Oil Company trabajan en el yacimiento de petróleo y gas de Nahr Bin Umar, de Basora, Irak. Foto: AFP

Por otra parte, Ancap adelantó en julio de este año que presentará al Poder Ejecutivo proyectos similares para la búsqueda de hidrógeno natural en Uruguay. San Román sostuvo que durante las últimas semanas se mantuvieron reuniones técnicas con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR) y que actualmente se está trabajando a nivel institucional en los posibles tipos de contrato.

Según estudios geológicos recientes, las costas uruguayas podrían contar con yacimientos petroleros comparables a los de Namibia debido a la unión histórica de los continentes. Si bien San Román indicó que aún no hay análisis que apunten a una posible existencia de hidrógeno, la empresa busca conocer si las condiciones geológicas del territorio nacional presentan similitudes con otros lugares donde se haya encontrado.

“Vamos con un modelo similar al del desarrollo del petróleo, porque son investigaciones muy caras que nunca las podríamos haber pagado”, dijo y recordó que el desarrollo en la búsqueda de hidrocarburos desde 2007 implicó una inversión cercana a los US$ 200 millones. “Nunca lo podríamos haber hecho nosotros”, agregó.