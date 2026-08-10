Sindicato de Ancap para 24 horas en La Tablada mientras negocia con el Ministerio de Industria por Pórtland

Mientras la Federación Ancap (Fancap) mantiene una reunión con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), por la reestructuración del negocio del cemento Pórtland, el sindicato anunció un paro de 24 horas durante el día de hoy en la planta de despacho de combustibles, La Tablada. La medida responde a reclamos que la organización viene planteando desde hace meses por la falta de personal y la necesidad de revisar la estructura organizativa de la planta.

“Hoy existen servicios que no pueden ser atendidos adecuadamente, producto tanto de la falta de trabajadores como de una estructura organizativa que ya no responde a las necesidades actuales de la Tablada”, indicó Fancap en el comunicado.

Según informaron fuentes del sindicato a El País, en la jornada de hoy se desarrolla una reunión con jerarcas del MIEM con motivo del negocio cementero de la petrolera y las reivindicaciones en relación al paro de hoy son debido a la falta de personal y los reclamos que se realizan desde hace algunos meses.

De acuerdo con lo que explicaron, las medidas adoptadas no afectarían la decisión de suministrar gasoil para aviación durante las obras programadas en Ezeiza.

En el comunicado compartido por Fancap, en 2022 se celebró un acuerdo integral que implicaba una revisión anual de su implementación y evaluar el trabajo en la planta. “Sin embargo, por distintos motivos y postergaciones de la administración, esa revisión nunca se concretó”, aseguró el sindicato.

Ancap Foto: Leonardo Mainé.

Ante la falta de personal y los problemas que atravesaban los trabajadores en La Tablada, el gremio elevó una propuesta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde hasta ahora se mantuvieron cuatro reuniones.

“En las primeras tres, los avances por parte de la Administración fueron prácticamente nulos. Como muestra de voluntad, redujimos aproximadamente un 90% nuestro planteo original, dejando incluso los aspectos salariales para una instancia futura. Concentramos el reclamo en lo urgente: la falta de personal y la necesidad de revisar la organización de la planta”, argumentó el sindicato.

Fancap sostuvo que en las siguientes dos instancias convocadas por el MTSS, Ancap no se presentó, comunicó que no lo volvería a hacer y solicitó postergar la reunión por los próximos 10 días. “Frente a esta sucesión de postergaciones, la falta de respuestas concretas y lo que entendemos como una falta de respeto hacia los trabajadores y hacia el propio ámbito de negociación, hemos resuelto profundizar las medidas de conflicto”, anunció en el comunicado.

Por otra parte, el gremio reconoció que “Tablada ha crecido exponencialmente en infraestructura, instalaciones, responsabilidades y servicios mientras la cantidad de trabajadores se ha mantenido prácticamente igual e incluso, en algunos sectores ha disminuido”.