La nueva apuesta de Ancap: propondrá al gobierno proyectos para buscar hidrógeno natural y gas en Uruguay

En su afán por encontrar hidrocarburos en territorio uruguayo a través de grandes empresas, Ancap redobló la apuesta y comenzará a buscar hidrógeno natural en las costas locales. Según indicó la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, la empresa elevará al Poder Ejecutivo un proyecto para la búsqueda de hidrógeno natural y otro para el análisis de almacenamientos subterráneos para la posible captura de dióxido de carbono, hidrógeno o gas natural. San Román anunció los proyectos durante su discurso en el Congreso LATAM Renovables organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder).

“Así como se empezó la exploración petrolera, (queremos) que nos permitan empezar a buscar si hay hidrógeno acumulado”, dijo San Román a El País y aseguró que se trabaja en cambiar el esquema de refinería de La Teja hacia una biorefinería con el procesamiento de reciclados.

Según estudios geológicos recientes, las costas uruguayas podrían contar con yacimientos petroleros comparables a los de Namibia debido a la unión histórica de los continentes. Si bien San Román indicó que aún no hay análisis que apunten a una posible existencia de hidrógeno, la empresa busca conocer si las condiciones geológicas del territorio nacional presentan similitudes con otros lugares donde se haya encontrado.

Uruguay ya se abastece de gas natural proveniente de Argentina a partir de un contrato firmado entre UTE y Pan American Energy (PAE) en diciembre de 2025 con vigencia hasta noviembre de este año. El objetivo es abastecer la central térmica Punta del Tigre y sustituir el uso de gasoil. La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, señaló que la empresa analiza renovar el contrato de suministro y lograr un abastecimiento de gas natural más consistente.

Biorefinería

Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo energético mundial primario tuvo un aumento del 62% en los últimos 25 años y sólo en 2025 creció 1,3%, impulsado por la energía solar fotovoltaica (25%), gas natural (17%) y petróleo (15%). De acuerdo con las proyecciones, el consumo de energía aumentaría entre 14% y 28% con un mayor protagonismo de las renovables.

“Las (energías) renovables por sí solas no van a ser sostenibles, precisamos un sistema diverso que pueda aportar seguridad en el uso, abastecimiento y en tecnologías”, dijo San Román durante su discurso y resaltó la importancia de tener recursos propios. Entre ellos, el proyecto HEFA para producir combustible para aviación y un proyecto piloto de hidrógeno para abastecer el transporte industrial.

Refinería de La Teja Foto: Estefanía Leal.

A través de su subsidiaria ALUR, Ancap produce bioetanol en el norte del país, mientras que en el sur se encarga del biodiesel. “Esas formas de producir ya están quedando anticuadas”, dijo San Román a El País y explicó que la transición a una biorefinería implica producir biodiesel con una menor huella de carbono.

Según indicó la presidenta de Ancap, esta modificación está sujeta a proyectos de inversión aunque resaltó que el proyecto está en estudios y se ajustarán de acuerdo a las necesidades de Uruguay. “Nos vamos anticipando para hacer la investigación, que podamos decidir con la información que tenemos, hacia dónde vamos”, dijo.

Electricidad. El director de la consultora Clerk Ingeniería, Alejandro Perroni, resaltó en su exposición que durante 2024 se produjo un punto de inflexión donde la demanda de energía eléctrica mundial creció por encima de la economía. Esto genera una oportunidad para Uruguay, especialmente impulsado por centros de datos e hidrógeno verde.

“Las tecnologías, desde nuestro punto de vista están muy claras, va a ser el liderazgo de las renovables más almacenamiento, el respaldo depende de la zona del mundo, va a ser hidráulico, gas natural y nuclear”, resaltó aunque sostuvo que una de las debilidades es la generación de redes. “Las reglas hasta ahora han sido débiles y con poco liderazgo”, dijo Perroni y agregó que Uruguay debe insistir en la aplicación de reglas internacionales.

Según Perroni, uno de los hitos de Uruguay fue el costo de abastecimiento neto de exportaciones promedio que entre el 2014 y el 2025 fue de US$ 39,9 por megavatio, lo que lo convirtió en un país competitivo con Estados Unidos, Colombia y Chile. El ejecutivo señaló que los precios pueden bajar aún más si se logra un mayor respaldo de gas natural y se concretan nuevos negocios de energías renovables aunque reconoció que parte de las inversiones del sector a través de empresas públicas está limitado por la situación fiscal.

Entre los desafíos que presenta el país, Perroni destacó la necesidad de generar un mercado mayorista que incluya poner en funcionamiento el mercado de potencia, lograr peajes con precios asociados a los costos y revisar las reglas de conexión a la red de los grandes proyectos de demanda. El ejecutivo sostuvo que uno de los principales focos de inversión debería concentrar la inversión pública en redes de transmisión, distribución y respaldo térmico –como en el caso de Salto Grande–, para dejar mayor espacio para la inversión privada en energías renovables.

Búsqueda de petróleo

Si bien el petróleo tiene como uso principal la producción de combustibles, el energético atraviesa todos los sectores de la industria (textil, farmacéutica y electrónica). Por este motivo, las autoridades consideraron fundamental la posibilidad de hallar hidrocarburos explotables.

“No es la misma Ancap la de hoy, que la que necesita Uruguay para los próximos 30 años”, dijo el gerente de la petrolera, Nicolás Spinelli y agregó que uno de los principales desafíos es repensar la estrategía de la empresa para redefinir su portafolio de negocios. “Necesitamos una industria más moderna, más ágil y que apunte a la excelencia. Hoy tenemos márgenes extraordinarios, sabemos que en el futuro probablemente no se sostenga”, aseguró.

Panel Latam Renovables Foto: Leonardo Mainé.

Spinelli señaló que se espera que, para los últimos meses del próximo año y los primeros del 2028, Ancap concrete el primer pozo exploratorio a cargo de la empresa estadounidense APA Corporation (Apache) en el bloque OFF-6. El gerente de la pública también destacó el control ambiental de la operación y el marco jurídico sólido de Uruguay para este tipo de proyectos. Por su parte, Perroni se refirió a los combustibles en Uruguay y sostuvo que el país compite con mercados más liberalizados como el brasileño o paraguayo. “Tenemos un mercado de combustibles que tiene una regulación muy intrincada y costosa”, dijo y agregó que la empresa pública “carga con subsidios que deberían estar explicitados y cargados a rentas generales” en lugar de en el precio de los combustibles o el subsidio al boleto.

“Soy de los que creen que hay que aprovechar la oportunidad”, sostuvo Perroni aunque reconoció que “no quiere decir transformarnos en un país petrolero”. “Sí podemos ser Noruega, sí podemos tener un fondo fiduciario con reglas de gobernanza muy transparentes y consensuadas”, señaló.

Por otra parte, Spinelli mencionó algunos de los próximos desafíos para Ancap además de los proyectos de búsqueda de hidrógeno y petróleo. Entre ellos destacó la reinversión en infraestructura logística y generar una conexión de la refinería La Teja con el puerto de Montevideo.

Pórtland

La presidenta de Ancap señaló a El País que aún no comenzó a aplicar su plan de concentrar la producción de cemento en la planta de Minas. Según señaló, hace unos 20 días, un equipo de expertos comenzó a analizar el estado de la planta, mientras Federación Ancap negocia con el Poder Ejecutivo.

“Estamos en un cambio de gestión, va a haber un movimiento de gerentes y se va a llamar a concurso para ocupar el cargo”, dijo San Román aunque reconoció que aún no se cambió la plantilla de trabajo.