Se produjo un cuádruple choque en Punta Gorda y el tránsito hacia el este de Montevideo está enlentecido

Un cuádruple choque se registró en la tarde de este martes en el cruce de las calles Coimbra y General Paz, en la zona del barrio Punta Gorda en Montevideo.

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 14:40 e involucró a dos camionetas y dos autos que chocaron por alcance.

Según constató El País desde el lugar, la Policía de Montevideo asistió a la zona y se dispuso la obstrucción del carril izquierdo rumbo al este. La Intendencia de Montevideo (IMM) reportó el accidente en sus redes sociales.

📍 Coimbra y Gral. Paz pic.twitter.com/X6CSBzZzVL — Montevideo Tránsito (@imtransito) September 15, 2026

No se registraron lesionados de gravedad y se investiga en qué circunstancias ocurrió el choque.

Siniestro de tránsito múltiple en Coimbra y General Paz, en Punta Gorda. Foto: Santiago Magni/El País.

Reclamos a la IMM

Tal como informara El País, vecinos de Punta Gorda y Carrasco expresaron su “profunda preocupación” por la ejecución simultánea de obras en la rambla y en avenida Bolivia y reclamaron a la Intendencia de Montevideo (IMM) respuestas sobre los plazos de finalización, los desvíos de tránsito y las dificultades que, según plantean, enfrenta el transporte público en la zona.

A través de una carta, los vecinos cuestionaron que la comuna haya decidido intervenir al mismo tiempo avenida Bolivia, principal vía alternativa de circulación ante el corte de la Rambla por las obras en la curva. Según el cronograma anunciado, los trabajos en la Rambla tienen prevista su finalización entre octubre y noviembre de 2026.

En el caso de avenida Bolivia, las obras comenzaron el 22 de junio y están a cargo de una empresa particular, con un plazo inicialmente previsto de dos meses. Los vecinos señalan que ese período ya se cumplió y sostienen que los avances visibles son escasos, además de cuestionar que “es frecuente ver maquinaria y equipos sin actividad”.

Siniestro de tránsito múltiple en Coimbra y General Paz, en Punta Gorda. Foto: Santiago Magni/El País.

Dificultades de circulación

Los vecinos, en una carta a la que accedió El País, sostienen que la superposición de las obras generó “serias dificultades de circulación” y afecta directamente la vida cotidiana en el barrio. En particular, cuestionaron la situación del transporte público, debido a que los cambios de recorridos no estarían acompañados por una señalización suficiente de las paradas provisorias.

Según plantearon, "algunos usuarios continúan esperando los ómnibus en paradas que ya no están operativas" y no cuentan "con información clara sobre los nuevos puntos de ascenso". También señalaron que la información disponible en las aplicaciones móviles de transporte "no se encuentra debidamente actualizada".

En materia de tránsito y seguridad vial, los vecinos indicaron que "vehículos particulares y tránsito pesado fueron desviados hacia calles internas que no estarían preparadas para soportar ese volumen de circulación". Afirmaron que algunas de esas calles presentan "un deterioro progresivo" y advirtieron además por "vehículos que circulan a velocidades superiores a los 45 kilómetros por hora".