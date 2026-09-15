Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Murió un hombre de 46 años mientras trabajaba debajo de un auto en un taller mecánico en Progreso

El trágico accidente laboral ocurrió sobre avenida Artigas tras la falla de una máquina. Bomberos de Las Piedras y Policía Científica intervinieron en el lugar.

El País
El País
15/09/2026, 15:20
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Sitio donde ocurrió el accidente laboral fatal.
Sitio donde ocurrió el accidente laboral fatal.
Foto: captura Google Maps.

Un hombre de 46 años murió el pasado lunes en un taller mecánico luego de que un auto en el que estaba trabajando se le cayera encima. El hecho ocurrió en un local ubicado en avenida Artigas y Durazno, en la localidad canaria de Progreso.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, efectivos de la Seccional 19 de Progreso concurrieron al taller mecánico tras recibir una alerta sobre un accidente laboral en el local. Una vez allí, los policías registraron que un hombre se encontraba atrapado debajo de un vehículo utilitario, que al mismo tiempo estaba por encima de un elevador.

Ataque a balazos terminó con un muerto y cuatro heridos en Villa Española; hubo otro crimen en Canelones

Comerciantes de la zona realizaron tareas para retirar el vehículo y extraer al hombre de debajo del automóvil. Luego, una emergencia médica constató el fallecimiento del hombre en el lugar. Además, personal de Bomberos de Las Piedras concurrió al lugar del siniestro para asegurar el vehículo. Por otro lado, efectivos de Policía Científica realizaron un relevamiento de la zona e inspeccionaron el funcionamiento de la maquina.

Según pudo confirmar El País con fuentes policiales, el siniestro ocurrió luego de un fallo del elevador en el que el hombre estaba trabajando.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Letrada Departamental de Las Piedras de 1er Turno, que dispuso la autopsia del cuerpo del hombre por parte de un médico forense.

Policía frente a un patrullero.
Policía frente a un patrullero.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Motocilista de 40 años murió tras siniestro de tránsito en la ruta 69

En otro orden, la Jefatura de Policía de Canelones también informó sobre un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en el kilómetro 28.500 de la ruta 69, donde un falleció un hombre de 40 años.

De acuerdo al parte policial, en el lugar ocurrió un choque frontal entre un auto que era conducido por un hombre de 37 años y una moto en la que se trasladaba el hombre de 40. Las causas del siniestro fatal aún se tratan de establecer.

Tras la colisión, una emergencia médica que concurrió al lugar constató el fallecimiento del conductor de la moto. Por otro lado, tanto el conductor del auto, así como sus acompañantes (una mujer de 45 y una adolescente de 12 años) resultaron ilesos.

Efectivos de Policía Caminera realizaron una espirometría al conductor del automovil, que arrojó resultado negativo.

La Fiscalía Letrada de Las Piedras de 1er Turno es la encargada de llevar adelante la investigación del siniestro.

Policia Caminera
Camioneta de la Policía Caminera.
Foto: Estefanía Leal/El País.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
CanelonesProgreso
Te puede interesar