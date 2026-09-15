Murió un hombre de 46 años mientras trabajaba debajo de un auto en un taller mecánico en Progreso

Un hombre de 46 años murió el pasado lunes en un taller mecánico luego de que un auto en el que estaba trabajando se le cayera encima. El hecho ocurrió en un local ubicado en avenida Artigas y Durazno, en la localidad canaria de Progreso.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, efectivos de la Seccional 19 de Progreso concurrieron al taller mecánico tras recibir una alerta sobre un accidente laboral en el local. Una vez allí, los policías registraron que un hombre se encontraba atrapado debajo de un vehículo utilitario, que al mismo tiempo estaba por encima de un elevador.

Comerciantes de la zona realizaron tareas para retirar el vehículo y extraer al hombre de debajo del automóvil. Luego, una emergencia médica constató el fallecimiento del hombre en el lugar. Además, personal de Bomberos de Las Piedras concurrió al lugar del siniestro para asegurar el vehículo. Por otro lado, efectivos de Policía Científica realizaron un relevamiento de la zona e inspeccionaron el funcionamiento de la maquina.

Según pudo confirmar El País con fuentes policiales, el siniestro ocurrió luego de un fallo del elevador en el que el hombre estaba trabajando.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Letrada Departamental de Las Piedras de 1er Turno, que dispuso la autopsia del cuerpo del hombre por parte de un médico forense.

Policía frente a un patrullero. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Motocilista de 40 años murió tras siniestro de tránsito en la ruta 69

En otro orden, la Jefatura de Policía de Canelones también informó sobre un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en el kilómetro 28.500 de la ruta 69, donde un falleció un hombre de 40 años.

De acuerdo al parte policial, en el lugar ocurrió un choque frontal entre un auto que era conducido por un hombre de 37 años y una moto en la que se trasladaba el hombre de 40. Las causas del siniestro fatal aún se tratan de establecer.

Tras la colisión, una emergencia médica que concurrió al lugar constató el fallecimiento del conductor de la moto. Por otro lado, tanto el conductor del auto, así como sus acompañantes (una mujer de 45 y una adolescente de 12 años) resultaron ilesos.

Efectivos de Policía Caminera realizaron una espirometría al conductor del automovil, que arrojó resultado negativo.

La Fiscalía Letrada de Las Piedras de 1er Turno es la encargada de llevar adelante la investigación del siniestro.