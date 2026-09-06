Siniestro de tránsito fatal con vuelco en Cerro Largo: hombre murió tras salir despedido de una camioneta

Un siniestro de tránsito fatal se registró el pasado sábado en el departamento de Cerro Largo, donde un hombre de 35 años murió tras haber salido despedido del vehículo en el que se trasladaba.

De acuerdo a lo que informó la Jefatura de Policía local en un comunicado, el Centro de Comando Unificado (CCU) recibió sobre las 18:50 del pasado sábado un aviso sobre un accidente de tránsito en el kilómetro 406 de la ruta 26, en el tramo entre Melo y Tacuarembó.

Allí, una camioneta Renault Oroch volcó. En el vehículo se encontraba unicamente el hombre fallecido, cuya identidad aún se desconoce, según informó Policía Caminera.

En el lugar se hicieron presentes personal de la seccional 6ta, así como Policía Caminera y jerarcas del comando de la jefatura. También trabajó personal de Policía Científica en el relevamiento de la escena.

Por su parte, personal médico de ASSE constató el fallecimiento del conductor de 35 años en el lugar. El caso está en manos de la Fiscalía Letrada de Turno.

Móvil de Policía Caminera. Foto Archivo El País.

Choque entre tres vehículos provocó un corte de tránsito en Agraciada y Capurro

Un siniestro de tránsito provocó en la mañana del pasado viernes un corte en la zona de Agraciada y Capurro, en el Prado de Montevideo.

La Intendencia de Montevideo informó que hubo un corte total en Agraciada desde Buschental a 19 de Abril y otro en Capurro desde Manuel Correa hasta Agraciada mientras la Policía trabajó en la zona. Sobre las 13:00 se habilitó el tránsito en la zona.

Choque en Agraciada y Capurro, en Montevideo. Foto: captura de pantalla de video difundido en redes sociales

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con la Jefatura de Policía de Montevideo, el siniestro se dio cuando un camión perdió el dominio y volcó. Tras revisar cámaras de seguridad de la zona, las autoridades constataron que un vehículo cruzó con el semáforo en rojo, chocando posteriormente a una bicicleta y luego a un furgón que trasladaba niños con sillas de ruedas. Este último vehículo también chocó contra otro.

Al lugar concurrieron varias emergencias médicas.