Intendencia de Canelones abre llamado laboral con sueldo de $52.298 por 30 horas semanales

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral externo para cubrir un puesto de músico trompetista en la orquesta departamental de Canelones, dependiente de la Dirección General de Cultura. La convocatoria, de oposición y méritos, ofrece una retribución mensual nominal de $52.298 a valores a julio de 2026, correspondiente al grado Cd del Escalafón Cultural y Educativo, más beneficios sociales.

El cargo tiene una carga horaria de 30 horas semanales, en un régimen de cinco días de labor y dos de descanso, pudiendo requerirse tareas los sábados, domingos y feriados según los horarios que establezca la Administración.

La vinculación se dará a través de un contrato de función pública, con la potestad de la Intendencia de no renovarlo. El llamado busca un solo aspirante que se sume a la Orquesta Departamental, una de las principales propuestas culturales del departamento.

Tareas y funciones del músico trompetista en la Orquesta Departamental

Según lo planteado por las bases del llamado, quien ocupe el cargo deberá cumplir, entre otras, las siguientes funciones:

Actuar participando en conciertos y audiciones en diferentes localidades.

Ejecutar música de canto, contra cantos, acompañamientos y armonías.

Ejecutar solos en el instrumento de su especialidad cuando corresponda, como 1er. o 2do. solista.

Concurrir y participar en los ensayos musicales parciales y generales, regulares y extraordinarios.

Realizar limpieza y cuidados necesarios del instrumento que ejecuta.

Estudiar, practicar y perfeccionar la técnica de ejecución de la trompeta.

El detalle completo de tareas y responsabilidades figura en el Manual Descriptivo de Cargos y Funciones, disponible en las bases del llamado.

Fachada del edificio sede de la Intendencia Departamental de Canelones, ubicado en Tomas Berreta 370, Ciudad de Canelones, ND 20201126, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Requisitos para aplicar al puesto de trompetista en Canelones

Entre los requisitos generales obligatorios se exige:

Tener 18 años cumplidos al momento del cierre de la inscripción.

Ser ciudadano natural o legal, inscripto en el Registro Cívico Nacional.

Contar con cédula de identidad vigente y credencial cívica.

Presentar carné de control en salud vigente.

Completar el formulario de inscripción del llamado.

Como requisitos específicos excluyentes, la Intendencia solicita:

Tener aprobada la Educación Media Superior completa o nivel equivalente.

Contar con probada idoneidad en la ejecución del instrumento musical.

Además, se valorará especialmente la trayectoria reconocida y debidamente documentada en el instrumento.

El proceso de selección incluye una etapa de admisibilidad, la evaluación de méritos y antecedentes (hasta 30 puntos) y una prueba de oposición (hasta 70 puntos), que consta de dos instancias: una individual, eliminatoria, con ejecución de una pieza a elección y lectura de repertorio, y otra junto a la Orquesta, con lectura de pasajes en la fila de trompetas e interpretación de solos.

Primer plano de una persona tocando una trompeta en un escenario con luces de fondo. Foto: Canva.

Cómo postularse al llamado de trompetista en la Orquesta de Canelones

Las inscripciones se reciben mediante formulario online disponible en el portal del Gobierno de Canelones. El plazo de inscripción comenzó el 14 de setiembre de 2026 a las 9:00 horas y se extiende hasta el 28 de setiembre de 2026 a las 15:30 horas.

Además, quienes se postulen deberán presentar la documentación requerida: incluyendo constancia de inscripción web, cédula de identidad, credencial cívica, carné de salud, currículum vitae y documentación probatoria de los requisitos excluyentes, en el Municipio de Canelones, ubicado en la calle Florencio Sánchez 669, hasta el 29 de setiembre inclusive.

Toda la información sobre las distintas instancias del concurso será publicada en la página web de la Intendencia de Canelones y a través de su canal de difusión de WhatsApp, únicos medios válidos de comunicación con los postulantes. Para conocer el detalle completo de las bases, se recomienda consultar el portal oficial del Gobierno de Canelones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.