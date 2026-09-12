MEC abrió llamado laboral para cubrir 14 puestos con un sueldo de $ 43.100 por 20 horas semanales

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) abrió un llamado laboral para conformar una lista de prelación de asistentes de coordinación departamental del Programa de Desarrollo Territorial - Espacios MEC.

La convocatoria busca cubrir 14 puestos, uno por cada uno de los departamentos incluidos: Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rocha, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres. La remuneración establecida es de $ 43.100 mensuales por una carga de 20 horas semanales.

El programa Espacios MEC, creado por la Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, tiene como finalidad favorecer el acceso a la educación, la cultura, la ciencia y la innovación en todo el país, a través de la articulación con intendencias, municipios, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil, con especial foco en localidades pequeñas y zonas históricamente postergadas.

Tareas y funciones del asistente de coordinación departamental en Espacios MEC

La persona seleccionada brindará apoyo técnico, operativo y administrativo a la Coordinación Departamental, colaborando con la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos institucionales de Espacios MEC. Entre las principales tareas previstas se encuentran:

Apoyar la planificación, coordinación y ejecución de actividades educativas, científicas, culturales, artísticas y comunitarias.

Colaborar en la articulación con instituciones públicas, gobiernos departamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores territoriales.

Realizar seguimiento administrativo de actividades, proyectos, contrataciones y procedimientos de gestión.

Gestionar expedientes, trámites administrativos y documentación vinculada a la ejecución de actividades.

Apoyar la organización logística de eventos, talleres y encuentros en el territorio.

Realizar visitas periódicas a los Espacios MEC para colaborar en el seguimiento de su funcionamiento.

La lista completa de responsabilidades, que incluye además tareas de comunicación, relevamiento de necesidades de infraestructura y seguimiento de convenios institucionales, puede consultarse en las bases del llamado.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Educación y Cultura. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Requisitos para postularse al llamado de asistente de coordinación en Espacios MEC

Entre los requisitos excluyentes se encuentran:

Bachillerato completo o equivalente.

Experiencia comprobable en gestión de proyectos sociales, culturales, educativos o territoriales.

Conocimiento del territorio y de los actores locales.

Residencia en el departamento al que se postula.

Como requisitos a valorar se consideran:

Formación terciaria o universitaria en gestión cultural, áreas sociales, educativas o afines.

Experiencia en gestión pública o articulación con organismos del Estado.

Experiencia en coordinación de equipos de trabajo.

Experiencia de trabajo con diferentes colectivos de la sociedad civil.

El proceso de selección combinará la valoración de méritos y antecedentes (70%) y una entrevista personal (30%), sobre un máximo de 100 puntos distribuidos entre formación, experiencia, carta de motivación y entrevista.

Cómo postularse al llamado de asistente de coordinación en Espacios MEC

El plazo de inscripción se extiende desde el 24 de agosto hasta el 14 de setiembre de 2026, inclusive. Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción a través del sitio web del MEC, adjuntando cédula de identidad, currículum vitae resumido y actualizado, documentación que acredite méritos y antecedentes, constancia de domicilio y una breve carta motivacional que demuestre conocimiento del territorio y sus actores.

La contratación se realizará mediante contrato laboral, con una duración de 12 meses, y el registro de prelación resultante tendrá una vigencia de dos años. Por consultas, se puede escribir a espaciosmec@mec.gub.uy detallando el departamento al que se postula. Para más información, consultar las bases del llamado en el portal Uruguay Concursa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.