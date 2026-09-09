MEF abrió un llamado público para un cargo que tiene un sueldo de $ 66.735: tareas, requisitos e inscripciones

La Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un llamado laboral buscando a un funcionario que se desempeñe como consultor escribano público con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional del organismo en el ámbito relacionado al análisis de datos, gobernanza del cambio climático e instituciones de mercado. Para este concurso público se elaborará una lista de prelación

Esta oportunidad de empleo se abrió a través de un contrato de servicios de consultoría que tiene una extensión de 12 meses desde la fecha de suscripción, con opción a ser prorrogado en función de las necesidades del MEF.

El cargo público conlleva una dedicación de 40 horas semanales, por las que se le pagará a la persona seleccionada un sueldo de $ 66.735 más IVA.

Tareas del cargo ofrecido por el MEF

De acuerdo con las bases del llamado, se espera que el escribano público realice las siguientes actividades competentes al cargo:



Registrar los contratos de usuario y todo acto que los modifique o extinga, así como las garantías y poderes que se presentan

Compulsar testimonio de todo tipo de documentos, para asegurar su autenticidad, para ser presentados en el Poder Judicial o ante otras oficinas del Estado

Analizar y elaborar informes de contratos de usuarios, de las modificaciones o rescisiones de los mismos, las certificaciones y las prórrogas de plazo y los proyectos de inversión que lo acompañen desde su ámbito de competencia

de contratos de usuarios, de las modificaciones o rescisiones de los mismos, las certificaciones y las prórrogas de plazo y los proyectos de inversión que lo acompañen desde su ámbito de competencia Redactar los proyectos de resolución de autorización de contratos de usuario , sus modificaciones, prórrogas o sus rescisiones

, sus modificaciones, prórrogas o sus rescisiones Atender solicitudes de datos en el ámbito de su competencia, elaborando informes que le sean requeridos

en el ámbito de su competencia, elaborando informes que le sean requeridos Redactar, analizar y controlar cláusulas de contratos , poderes, certificados u otros documentos públicos o privados, en concordancia con la normativa vigente

, poderes, certificados u otros o privados, en concordancia con la normativa vigente Ingresar información en los sistemas informáticos que le sean requeridos

que le sean requeridos Asistir y realizar toda otra tarea de la División Jurídico Notarial que se le asigne

Controlar las garantías de las zonas francas y en particular lo relacionado a la zona nueva Palmira

Requisitos específicos del escribano público

Para desarrollar las tareas mencionadas, se requiere que el escribano contratado cuente con un título universitario de escribano público expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, habilitado por la Suprema Corte de Justicia.

Escribana firmando un documento. Foto: Canva.

También se solicita que los postulantes presenten una experiencia laboral de al menos un año en actividades vinculadas al cargo, tanto en el ámbito público o privado.

Cómo postularse al llamado

Las personas interesadas a presentarse para este llamado tienen tiempo hasta el 16 de setiembre de 2026, hora 24:00. Deberán mandar un correo electrónico a ucp.llamados@mef.gub.uy con el asunto "Ref.: Consultor Escribano/a Público/a" y adjuntar su CV.

Para más información, se puede acceder a las bases a través de Uruguay Concursa, aunque ahí no se reciben postulaciones.

Persona escribiendo en un teclado de una computadora. Foto: Canva.

Las consultas se pueden remitir por correo electrónico a ucp.llamados@mef.gub.uy.