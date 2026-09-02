Ministerio de Defensa abrió un llamado laboral por un sueldo de $ 165.938: cómo anotarse

El Ministerio de Defensa convoca a un concurso público y abierto de méritos y antecedentes para cubrir un cargo de Jefe de Departamento de Central de Energías y Gases. El puesto se desempeñará en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas (Dnsffaa), bajo la modalidad de contrato de función pública, y ofrece una remuneración nominal de $ 165.938 a valores 2026.

El llamado prevé una carga horaria de 40 horas semanales y un tiempo de contratación inicial de 12 meses, que podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.

Tareas y funciones del jefe de Central de Energías y Gases en la Dnsffaa

Quien ocupe el cargo deberá gerenciar la operación y el mantenimiento de todo el equipamiento e instalaciones de la Central de Energía y Gases, además del personal a cargo de ese departamento. Entre las principales responsabilidades previstas en las bases se encuentran:

Asegurar en forma permanente la provisión de energía eléctrica, vapor, agua caliente sanitaria y fluidos medicinales como oxígeno, aire medicinal, CO2 y N2O, entre otros gases no medicinales.

Gestionar y supervisar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del equipamiento de planta, realizado por personal propio o por empresas contratadas.

Gestionar la adquisición de equipos y materiales necesarios para la Central, así como las contrataciones de servicios a través de procedimientos licitatorios.

Administrar al personal técnico de las áreas a su cargo, controlando su eficacia, eficiencia y disciplina, y gestionar su capacitación permanente.

Integrar la Comisión Asesora Técnica designada por Presidencia de la República para la adquisición de fluidos medicinales, incluyendo la oxigenoterapia domiciliaria para pacientes de todo el país.

Las bases completas del llamado detallan la totalidad de las tareas y pueden consultarse en el Portal Uruguay Concursa.

Requisitos para postularse al llamado laboral de Jefe de Central de Energías y Gases en la Dnsffaa

Entre los requisitos generales obligatorios planteados por las bases del llamado en Uruguay Concursa, los postulantes deben:

Requisitos excluyentes



Contar con cursos de formación acreditados en el área de energía y gases.

Acreditar una experiencia laboral mínima de tres años en tareas directamente relacionadas con el puesto.

Tener 18 años o más al momento de cerrar la etapa de inscripción.

Presentar documento de identidad y carné de salud básico único y obligatorio, ambos vigentes.

Inexistencia de destitución previa en la administración pública.

Acreditar la condición de ciudadano natural o legal con tres años de ejercicio constitucional.

Requisitos no excluyentes (a valorar)



Capacitación complementaria mediante asistencia a congresos o cursos en instituciones públicas o privadas.

Experiencia mayor a tres años en la materia dentro de centros hospitalarios públicos o privados.

Experiencia previa en la gestión y manejo de recursos humanos y materiales.

El proceso de selección incluye control de requisitos excluyentes, valoración de méritos y antecedentes (hasta 25 puntos), una prueba de oposición (hasta 50 puntos) y una entrevista personal (hasta 25 puntos). No se aplica evaluación psicolaboral. Quienes obtengan al menos el 70% del puntaje total integrarán la lista de prelación final, vigente por 18 meses.

Fachada del Ministerio de Defensa. Foto: Archivo El País.

Cómo postularse al llamado laboral de jefe de Central de Energías y Gases en la Dnsffaa

El proceso de inscripción se realiza de forma digital a través de la plataforma web oficial del Ministerio de Defensa. El plazo para ingresar los datos personales comenzó el 1° de setiembre y finalizará el próximo martes 15 de setiembre de 2026.

Los postulantes deberán completar el formulario en línea registrando vías de contacto válidas, ya que todas las etapas de preselección se comunicarán por ese medio. Finalizada la inscripción, los candidatos tendrán que presentar la documentación probatoria original de méritos cuando sea requerido por las autoridades.

Para consultas, el organismo habilitó el correo dnspersonal-civilequiparados@dnsffaa.gub.uy y el teléfono 2487 6666.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.