Aduanas abrió llamado laboral para cargos administrativos con pocos requisitos y sueldo de más de $ 60.000

La Dirección Nacional de Aduanas ofrece siete puestos de gestor administrativo para desempeñarse en la dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que este lunes 31 de agosto de 2026 abrió un llamado laboral para todo el público.

Los cargos abiertos tienen un plazo de contratación de un año, con posibilidad a extenderse por hasta un máximo de cuatro años, según las bases del llamado.

El sueldo base ofrecido para la persona que funja en esta posición será de $ 60.610 más IVA por una carga horaria de 40 horas semanales.

Los candidatos seleccionados se desempeñarán en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo o Canelones. Además, el llamado a concurso detalla que, sin perjuicio del lugar habitual de desempeño, la entidad estatal puede disponer el traslado del funcionario a otro destino que no exceda los 50 km desde el lugar habitual de trabajo, cuando lo requieran las necesidades urgentes del servicio.

Actividades principales del trabajo

Atender, asistir y orientar a los usuarios sea en forma presencial, telefónica o vía informática (web o correo electrónico).

Realizar tareas relacionadas con el registro, clasificación, manejo y archivo de datos y documentos.

Elaborar informes, actas, memorandos, oficios, cartas, listados y planillas u otros documentos de acuerdo a modelos o instrucciones recibidas.

Asistir en los procedimientos administrativos.

Colaborar en la actualización de los registros informáticos.

Realizar otras tareas afines al puesto, encomendadas por el superior jerárquico.

Documentos en una oficina pública. Foto: Archivo El País.

Requisitos específicos para postulantes a los cargos de gestor administrativo

Esta oportunidad de trabajo en el Estado especifica que los candidatos, para ser considerados, deben contar con:



Bachillerato completo de enseñanza Secundaria o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (ex CETP- UTU).

completo de enseñanza Secundaria o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (ex CETP- UTU). Tener un documento de identidad vigente.

Ser ciudadano natural o legal.

Tener 18 años de edad o más al cierre del período de postulación y acreditar el voto correspondiente al último acto electoral obligatorio.

Poseer Control en Salud (ex Carné de Salud).

Cómo concursar por estos puestos en Aduanas

Para postularse a este cargo, las personas interesadas deberán presentar su candidatura a través del portal Uruguay Concursa. La página requiere iniciar sesión con un usuario y contraseña, y posteriormente se deberá llenar el formulario de inscripción.

Persona escribiendo en el teclado de una computadora. Foto: Freepik.

Para este llamado, las bases informan que se elaborará una lista de prelación conformada por los concursantes que hayan superado los 70 puntos.