MVOT abrió un llamado laboral para un cargo que ofrece un sueldo de $ 85.500 por 30 horas por mes: requisitos

Un nuevo llamado laboral abierto por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) ofrece un cargo profesional en busca de un psicólogo especializado en salud ocupacional.

El puesto tendrá vigencia de un año una vez que se firme el contrato, que se podrá renovar a partir de las necesidades del organismo estatal y una evaluación de desempeño, según las bases del llamado.

El sueldo base ofrecido para la persona que funja en esta posición será de $ 85.500 más IVA por una carga horaria de 30 horas mensuales.

Funciones del cargo publicado por el MVOT

Esta oportunidad de trabajo en el Estado detalla las siguientes actividades a desarrollarse:



Evaluar y asesorar en la identificación de factores psicosociales de riesgo (estrés laboral, acoso, carga mental, etc.). Colaborar en el análisis de ausentismo prolongado, reinserción y adaptación laboral.

Asesorar técnicamente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con la normativa nacional vigente.

Asesorar en la planificación del trabajo y adaptación del puesto a la persona.

Proponer líneas de acción en salud mental laboral y promoción del bienestar psicosocial.

Realizar recorridas en las oficinas del país y colaborar desde su especialidad en la realización de un diagnóstico técnico inicial de las condiciones de trabajo (disponibilidad para viajar al interior, donde se requiera el servicio previsto, acorde a las tareas encomendadas).

Diseñar y ejecutar programas de promoción de la salud mental y talleres de manejo de estrés, entre otros.

Brindar asesoramiento para el diseño de contenidos de los talleres y charlas.

Para observar las bases enteras del cargo, visitar la página web Uruguay Concursa.

Edificio del MVOT. Foto: Estefanía Leal

Requisitos específicos del trabajo

Para que un candidato sea considerado para el cargo, es necesario contar con:



Título en licenciado en Psicología, expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente.

Acreditar experiencia laboral mínima de un año en tareas de evaluación psicosocial en el ámbito laboral, en los rubros de Construcción y /o Industria, Comercio y Servicios.

También se valorará haber cursado materias de especialización en seguridad y salud laboral, además de evaluación psicosocial en el ámbito laboral. Por otro lado, serán mejor evaluados los postulantes con historial laboral específico en funciones vinculadas a la salud ocupacional o en elaboración de informes y trabajos relacionados en equipo multidisciplinario.

Cómo postularse

Para postularse a este cargo, los aspirantes deberán presentar su candidatura a través de un correo electrónico a llamados.dgs@mvot.gub.uy. Se aceptarán postulaciones hasta el 15 de setiembre de 2026.

Persona escribiendo en el teclado de una computadora. FilmColoratStudio/Getty Images/Vetta Video

Para consultas, se sugiere llamar al número 29170710.