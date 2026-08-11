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Noticias de MVOT en El País Uruguay

Obras presentada por el MTOP

Inician trabajos viales alrededor del Aeropuerto de Carrasco: detalles de obras en los accesos a Montevideo

El País
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11/08/2026, 15:19
 · 
Por El País
Personas celebrando tras un sorteo del MVOT

MVOT define más de 300 cupos para financiar viviendas cooperativas: cuándo es el sorteo y cómo seguirlo

El País
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06/08/2026, 11:03
 · 
Por El País
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

MVOT abre un llamado laboral con un sueldo de $81.030 por 40 horas semanales: bases, requisitos y plazos

El País
Servicios
30/07/2026, 10:46
 · 
Por El País
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

MVOT ofrece un nuevo llamado laboral para tres cargos por salario nominal de $96.608 y 40 horas semanales

El País
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28/07/2026, 16:42
 · 
Por El País
Fachada del edificio sede del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

MVOT abrió un llamado laboral para administrativos: con sueldo de $ 70.017 y 40 horas semanales

El País
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20/07/2026, 18:41
 · 
Por El País
viviendas los eucaliptus.jpg

Cambios al programa Entre Todos del Ministerio de Vivienda: topes de inmuebles en ciertos proyectos, precios máximos y más

El País
Noticias
25/06/2026, 03:00
 · 
Por El País
paseyroo.jpg

Con una inversión de US$ 6 millones, el MVOT anunció creación de 720 soluciones habitacionales para personas en situación de calle

El País
Noticias
13/05/2026, 13:17
 · 
Por El País
Vivienda promovida

La estrategia que se viene para el territorio que reúne a la mayor parte de la población en el Uruguay

El País
Noticias
19/02/2026, 04:00
 · 
Por El País
Plan mejoramiento de barrios.jpg

El plan del MVOT que se mantiene hace tres décadas y que busca "hacer ciudad" en barrios vulnerables

Lautaro Brum
Noticias
20/01/2026, 11:46
 · 
Por Lautaro Brum
Viviendas

Más presupuesto y foco en planificación urbana: el plan del MVOT para el ordenamiento territorial en 2026

Lautaro Brum
Noticias
12/01/2026, 04:00
 · 
Por Lautaro Brum
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El Ministerio de Vivienda avanza en "la territorialización" del Plan Quinquenal de Vivienda con intendencias

Lautaro Brum
Noticias
30/10/2025, 14:28
 · 
Por Lautaro Brum
Protestas enfrente al Banco Hipotecario. Foto: Francisco Flores.

ANV anunció nuevo decreto para que deudores en UR accedan a beneficios para pagar su vivienda: ¿de qué trata?

Lautaro Brum
Noticias
24/10/2025, 17:18
 · 
Por Lautaro Brum
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