MVOT ofrece un nuevo llamado laboral para tres cargos por salario nominal de $96.608 y 40 horas semanales

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) abrió un llamado laboral de tres puestos que busca profesionales para tres dependencias con una remuneración de $58.636 de sueldo base más $37.972 en compensación por el Art. 3º RM 934/2023, dando un total nominal de $96.608 para el cargo.

Las tres vacantes disponibles son para el puesto de abogado, con una carga semanal de 40 horas y comprendiendo el vínculo como provisorio por una duración estipulada de 12 meses.

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Todas las plazas disponibles se dan bajo el nombre de Asesor Legal. Los tres cargos se dan para la Dirección General de Secretaría, la Dirección Nacional de Vivienda y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial respectivamente.

Requisitos para el puesto de abogado en el MVOT

Requisitos excluyentes para el cargo:

Título de abogado/a o doctor/a en Derecho y Ciencias Sociales, expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por cualquiera de las autoridades competentes posibles.

Requisitos NO excluyentes para el cargo:

Cursos y estudios de postgrado en Derecho Administrativo.



Conocimientos de herramientas informáticas (Word, Excel, Libre Office, etc)



Cursos de actualización en diversas áreas del Derecho como Derecho Civil, Laboral, Procesal, Contratos, Arrendamiento y en materia de Vivienda.

Abogado firmando un contrato Foto: Canva

Actividades para realizar en el puesto de abogado en el MVOT

Dentro de las principales actividades a realizar se encuentran:

Brindar asesoramiento en asuntos contenciosos y jurídicos en las materias comprendidas dentro del Ministerio.



Asumir la representación legal del Ministerio y del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial y otros organismos de contralor en todos los asuntos de su competencia.



Redactar proyectos de resoluciones, informes, contestaciones de oficios, respuestas de solicitudes de acceso a la información pública y demás documentos jurídicos vinculados a los trámites sometidos a análisis.



Elaborar proyectos normativos, incluyendo decretos, leyes, presupuestos, rendiciones de cuentas y demás reglamentarias vinculadas a la actividad ministerial.

Asesorar los procedimientos de compras, contrataciones y arrendamientos.



Elaborar reglamentos y procedimientos internos y operativos que contribuyan al cumplimiento de los fines de la Unidad Ejecutora.

Cómo postularse al puesto de abogado en el MVOT

Para todos aquellos postulantes que busquen presentarse deben hacerlo en este enlace dentro de Uruguay Concursa . Una vez registrados dentro del sitio web y tras presentar toda la información solicitada podrán aplicar para el llamado. Hay tiempo hasta el martes 4 de agosto.

Una vez presentado, un tribunal evaluará cada una de las convocatorias otorgando un puntaje a cada uno de los postulantes. Aquellos que consigan un puntaje mayor a 70 puntos serán convocados a las dos etapas restantes del proceso de selección.

Todas las comunicaciones en relación al mismo se realizarán a través de Uruguay Concursa, siendo responsabilidad de los postulantes mantenerse informados sobre los resultados, según aclara la propia base del llamado.