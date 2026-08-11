Inician trabajos viales alrededor del Aeropuerto de Carrasco: detalles de obras en los accesos a Montevideo

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó mediante un comunicado en el sitio web de Presidencia del comienzo de una serie de obras en “cuatro puntos críticos” de los accesos a Montevideo.

El proyecto está enfocado en los accesos este de la capital y, según se explica, será desarrollado en etapas. Se estima que tenga un costo aproximado de US$ 74 millones y demandará un aproximado de 26 meses para su ejecución total.

Al momento de la publicación del comunicado, el ministerio informa que ya comenzaron los trabajos en la intersección de las rutas 101 y 102. En ese tramo, las obras estarán centradas en la incorporación de nuevos carriles de aproximación en ambas rutas, la construcción de sendas peatonales y la adecuación de los semáforos; los cuales serán monitoreados por el Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito (CSIT) a cargo del ministerio. Las obras, para esta etapa del proyecto durarán cerca de cuatro meses.

Otra etapa que ya tuvo comienzo son las obras en la avenida Calcagno. El proyecto busca generar una nueva infraestructura que conecte a la avenida con las calzadas de servicio de Ruta 101, y con la ya existente rotonda en el entorno del Aeropuerto de Carrasco. En este caso, las obras se ejecutarán en un plazo de 8 meses.

Qué otras calles sufrirán una modificación por el plan de obras del MTOP en los accesos a Montevideo

Sumado a las etapas ya mencionadas, el proyecto establece otros dos puntos donde se realizarán reformas a nivel estructural. Ambas incluyen a la Avenida de las Américas: en su intersección con Ruta 101 y en su intersección con avenida Racine.

En el primer caso, ubicado justo en el cruce donde aún se ubica la entrada del antiguo Aeropuerto de Carrasco, el ministerio informa que se construirá un viaducto que conecte de forma elevada la Avenida de las Américas con la Ruta 101. La obra mantendrá en funcionamiento la rotonda existente en el nivel inferior, lo que contribuirá a disminuir los tiempos de viaje.

Obras presentada por el MTOP sobre los accesos en el este de Montevideo Foto: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

En el caso de la Avenida Racine, el proyecto prevé la construcción de un viaducto, en conjunto con una nueva rotonda desarrollada a nivel inferior. A su vez, el plan establece la incorporación de un pasaje peatonal que conectará ambos sectores del Parque Roosvelt.

Qué sucederá en el tránsito mientras se realice el plan de obras del MTOP en los accesos a Montevideo

Las intervenciones realizadas en estos cuatro puntos de los accesos a la capital, permitirán solucionar problemas, catalogados como históricos por parte del ministerio, en cuanto a congestión, conectividad y ordenamiento alrededor del Aeropuerto Internacional de Carrasco, tanto para el transporte de personas, como de mercadería, dentro del área metropolitana.

Obras presentada por el MTOP sobre los accesos en el este de Montevideo Foto: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Durante su ejecución, se construirán vías alternativas para mantener operativos al menos dos carriles de circulación en ambos sentidos, mientras se realicen los trabajos.

El comunicado indica que se utilizarán los canales oficiales y redes sociales de Policía Camioneta, Intendencia de Canelones y MTOP, para mantener informados de manera permanente sobre desvíos eventuales o rutas recomendadas alrededor de las zonas intervenidas.

Las obras estarán a cargo del Grupo Perimetral Este, integrado por las empresas Grinor, Molinsur y Serviam.