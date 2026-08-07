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Nuevo intercambiador entre la Ruta 5 y Ruta 102 dio comienzo a sus obras: todos los detalles

El MTOP informó del inicio de la construcción de un nuevo intercambiador a desnivel en uno de las zonas con mayor flujo vehicular del departamento capitalino.

El País
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07/08/2026, 18:38
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Comienzo de obras para nuevo intercambiador en Ruta 5 y Ruta 102
Comienzo de obras para nuevo intercambiador en Ruta 5 y Ruta 102.
Foto: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó mediante un comunicado oficial el comienzo de obras sobre la Ruta 5 y Ruta 102 para la construcción de un nuevo intercambiador a desnivel.  

Esta obra representará una inversión que superará los 1.158 millones de pesos uruguayos, y estará a cargo de la empresa Hernández y González, según detalla lo informado por el ministerio.

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El proyecto establece la construcción de un nuevo pasaje superior de la Ruta 5 sobre la Ruta 102, también conocida como Anillo Perimetral Wilson Ferreira Aldunate desde 2010. Estas obras establecerán la creación de nuevos accesos y ramas secundarias que ayudarán a una circulación más ordenada, a una de las zonas con mayor flujo vehicular dentro de Montevideo.

Al mismo tiempo, se creará una rotonda para optimizar la incorporación y salida de vehículos hacia el Anillo Perimetral. Con esto, se implementarán nuevos trabajos en lo que respecta a la iluminación y señalización de la zona.

Comienzo de obras para nuevo intercambiador en Ruta 5 y Ruta 102
Comienzo de obras para nuevo intercambiador en Ruta 5 y Ruta 102
Foto: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

La construcción de este nuevo intercambiador, establece la eliminación del cruce semaforizado que existe en la actualidad. Esta modificación busca agilizar la circulación, reduciendo los tiempos del viaje, y enfocándose en la seguridad y fluidez del tránsito allí presente.

Según argumenta lo publicado por el MTOP, el cruce entre Ruta 5 y el Anillo Perimetral es una de las intersecciones más congestionadas del tránsito a nivel departamental, y también nacional. Actualmente, este cruce ubicado cerca de zonas como Melilla, Lezica o La Paz, mantiene un constante tránsito por parte de vehículos particulares, suburbanos y cargas pesadas.

Comienzo de obras para nuevo intercambiador en Ruta 5 y Ruta 102
Comienzo de obras para nuevo intercambiador en Ruta 5 y Ruta 102
Foto: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Esta obra forma parte de una serie de inversiones realizadas con el fin de modernizar la infraestructura vial del país. Está centrado en mejorar las condiciones de seguridad, optimizando la conectividad de las rutas, en este caso de uno de los principales accesos al área metropolitana.

Por último, el apartado de vialidad del ministerio aclara que mientras que se desarrollen los trabajos en esa zona, se recomienda a los conductores circular con precaución, respetando las diversas señalizaciones de obra presentes y previendo posibles demoras momentáneas en la zona y alrededores.

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