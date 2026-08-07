Guía de cortes de tránsito para el fin de semana en Montevideo: horarios y zonas de afectación

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que a partir del este viernes 7 de agosto, en distintos horarios y plazos, se registran cortes y desvíos de tránsito en varias zonas de la capital. Las intervenciones incluyen tareas de llenado de hormigón, saneamiento, armado de grúas, reparaciones y filmaciones, además de eventos especiales que afectan la circulación habitual.

Los cortes se prolongan en algunos son de carácter diario y se extienden durante horas específicas para permitir el avance de las obras y actividades planificadas.

Calles y horarios afectados por cortes, desvíos y trabajos en Montevideo

Entre las calles afectadas destacan Carlos Roxlo desde Guayabos hasta José Enrique Rodó, Basilio Pereira de la Luz desde Luis Lamas hasta 26 de Marzo, y Juan A. Rodríguez desde José Enrique Rodó hasta Guayabos, donde se realizan tareas de hormigón y otras labores entre las 7:00 y 17:30 horas del viernes 7 de agosto.

Además, Coronilla entre Felipe Pérez de Sosa y María Orticochea, la avenida Colombes en el tramo de Rambla República de Chile a Velsen, y Plácido Ellauri desde Julio César a Basilio Pereira están afectadas por trabajos similares en jornada matutina y vespertina.

Para el sábado 8 de agosto, se planifican avances de obra, armado de grúas y sanemiento en calles como Pedro Giralt, Aquiles Lanza, Soriano, Dr. Joaquín Requena, José L. Osorio, entre otras. También hay tareas puntuales de reparación de adoquines y demolición en zonas céntricas.

Transito por la rambla de Pocitos Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Cortes durante el domingo 9 de agosto con acto aniversario del PN y Half Maratón

Durante el domingo 9 de agosto los cortes comenzarán sobre las 04.00 y hasta las 13:00 horas por la 15ª edición de la carrera Half Maratón en la rambla de Montevideo, que contará con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros.

Esto provocará que la rambla Baltasar Brum y San Fructuoso hasta rambla Gandhi y Errazquin permanezca cerrada para el tránsito vehicular que quedará habilitado a la hora 13:00, a excepción de la intersección entre Ciudadela y Misiones (senda hacia el oeste), que permanecerá cortada hasta la hora 15:00 por el desarme de las estructuras de la largada y llegada de la carrera.

Durante la realización del evento se suman cortes en diversas calles céntricas y accesos a la rambla, como Maldonado y Ciudadela, Treinta y Tres con Reconquista y Carlos A. Miles, Misiones con Carlos A. Miles, Piedras y Rambla 25 de Agosto, Zabala con Reconquista y rambla Francia, Colón con Reconquista y Rambla Francia, y continuando por diversas combinaciones hasta Rambla Wilson con Club de Pesca Montevideo y Julio María Sosa.

También durante la madrugada, pero con motivo de la celebración del 190º aniversario del Partido Nacional, que tendrá su acto central el domingo 9 de agosto de 2026 a las 11:00 horas, se dispondrán cortes de tránsito en la zona de Ciudad Vieja.

En ese marco, Juan Carlos Gómez permanecerá cerrada desde Rincón hasta la peatonal entre las 00:00 del sábado 8 y las 20:00 del domingo 9 de agosto, mientras que Rincón, entre Ituzaingó y Juan Carlos Gómez, y Juan Carlos Gómez, entre Rincón y 25 de Mayo, estarán cortadas desde las 18:00 del sábado 8 hasta las 20:00 del domingo 9 de agosto.

Además, el 9 de agosto también se prevén filmaciones en Av. Libertador y Cerrito esquina Juan C. Gómez, y actividades culturales en barrios como Palermo y la Isla de Flores.

Recomendaciones para conductores y cierre informativo de cortes y desvíos de tránsito

Se recomienda a los conductores y transeúntes estar atentos a los desvíos y cortes temporales en las calles mencionadas, prever tiempos adicionales de viaje y consultar fuentes oficiales para actualizaciones. El seguimiento a estas obras y eventos ayudará a minimizar inconvenientes y planificar desplazamientos en Montevideo.

La variedad de trabajos, que incluyen desde llenado de hormigón y saneamiento hasta actividades culturales y filmaciones, reflejan las distintas dinámicas que afectan el tránsito en la capital durante el mes de agosto y meses siguientes.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.