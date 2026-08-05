Calles cerradas y desvíos en Montevideo por nueva edición de la Half Maratón este domino 9 de agosto

El próximo domingo 9 de agosto se realizarán cortes y desvíos de tránsito por la 15ª edición de la carrera Half Maratón en la rambla de Montevideo, que contará con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros.

Debido a esta actividad deportiva, la rambla permanecerá cerrada al tránsito desde rambla Baltasar Brum y San Fructuoso hasta rambla Gandhi y Errazquin en el horario de 4:00 a 13:00.

El corte total se extenderá hasta las 15:00 en la intersección de la rambla destinada a la estructura de largada y llegada, que será desarmada a esa hora. La carrera es organizada por Prodeporte y contará con más de 5.000 participantes.

Calles y tramos afectados por cortes y restricciones viales

De 4:00 a 13:00 habrá cortes en las siguientes intersecciones: Rambla Gran Bretaña y Ciudadela, Rambla Francia y Sarandí. Entre las 6:00 y las 13:00 se suman cortes en diversas calles céntricas y accesos a la rambla, como Maldonado y Ciudadela, Treinta y Tres con Reconquista y Carlos A. Miles, Misiones con Carlos A. Miles, Piedras y Rambla 25 de Agosto, Zabala con Reconquista y rambla Francia, Colón con Reconquista y Rambla Francia, y continuando por diversas combinaciones hasta Rambla Wilson con Club de Pesca Montevideo y Julio María Sosa.

El tránsito se rehabilitará a las 13:00, salvo en la zona de largada y llegada. No se prevén desvíos en líneas de transporte público urbano durante el evento. Se recomienda extremar precauciones y respetar las señales.

Recomendaciones y recorrido de la carrera

El organismo organizador exhorta a vecinos y trabajadores de las calles dentro del circuito a evitar estacionar desde la noche del sábado, ya que vehículos serán reubicados en la madrugada por grúas y se podrán consultar por teléfono.

El recorrido inicia en rambla Gran Bretaña y Treinta y Tres, avanzando hacia el oeste por rambla 25 de Agosto hasta el puente viaducto, en donde los corredores de 5 km retornan. Las distancias de 10 y 21 km continúan también por la rambla sur y norte, según modalidades, con puntos de retorno en calles como Sarandí, La Cumparsita y Ciudadela.

Mujer corriendo en la 11° edición de la Maratón de Montevideo Foto: Antonella Repetto / Intendencia de Montevideo



La Half Maratón apunta a promover la actividad física y el deporte en espacios públicos. La organización prevé tiempos máximos de finalización de 1 hora y media para 10k y 3 horas para 21k. La Intendencia de Montevideo recomienda a quienes circulen por estas zonas prever demoras y consultar información actualizada al respecto.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

