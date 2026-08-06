MVOT define más de 300 cupos para financiar viviendas cooperativas: cuándo es el sorteo y cómo seguirlo
Este jueves 6 de agosto el Ministerio de Vivienda transmitirá en vivo el primer sorteo de cupos para viviendas cooperativas de este año. Conocé dónde se dará, quiénes participan y por dónde se podrá ver.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), en conjunto con el Agencia Nacional de Viviendas (ANV), anunció el primer sorteo de cupos para financiar la construcción de viviendas cooperativas de este 2026.
Será este jueves 6 de agosto a las 12:30 horas en el Espacio Modelo, en Cádiz 3280. El mismo se transmitirá en vivo y en directo a través del canal de YouTube del MVOT.
Quiénes participarán del primer sorteo de financiamiento de cooperativos del MVOT de 2026
Esta instancia contará con la participación de 33 cooperativas, que abarcan un total que supera las 1.000 viviendas. En ese contexto, se indica que se sortearán 316 cupos de financiamiento, con el objetivo de poder cooperar en el avance de la construcción de nuevos proyectos habitacionales.
El comunicado notifica que el cupo para viviendas a financiar para el año 2026 será de 1.500 según la Resolución Ministerial N° 49/2026, estableciendo un total de dos sorteos anuales.
Dentro del primer llamado, se estableció un cupo de 1.000 viviendas, debiendo restar 684 viviendas que fueron adjudicadas directamente en el segundo llamado de 2025, tras la Resolución Ministerial 60/2026 por participar en 3 instancias consecutivas.
Por ende, el cupo total disponible para sortear en este primer llamado de 2026 será de 316 viviendas. Posteriormente, esos cupos se distribuirán entre las cooperativas de Ayuda Mutua y las de Ahorro Previo, en forma proporcional a la cantidad de viviendas a cada sistema.
Cómo será el mecanismo del primer sorteo de financiamiento de cooperativos del MVOT de 2026
El nuevo mecanismo busca priorizar a aquellas cooperativas que hayan contado con una participación previa en sorteos de esta índole. En ese sentido, se realiza la distribución de cupos entre la modalidad de Ayuda Mutua y Ahorro Previo, haciendo que cada una de ellas se divida en tres grupos según el nuevo criterio establecido.
El número de viviendas asignado para cada sistema se dividirá de acuerdo al criterio de:
- 50% del cupo se destinará a cooperativas que participan por 3° vez.
- 30% del cupo se destinará a cooperativas que participan por 2° vez
- 20% del cupo se destinará a cooperativas que participan por 1° vez
De acuerdo al listado de cooperativas que han aprobado su anteproyecto ante la Agencia Nacional de Vivienda, en esta oportunidad serán 30 cooperativas las que participarán mediante el sistema de Ayuda Mutua.
21 de esas cooperativas lo harán por segunda oportunidad, mientras que las 9 restantes lo harán por tercera ocasión.
Por el sistema de ahorro previo participarán 3 cooperativas, que abarcan un total de más de 100 viviendas, y solo se encuentran cooperativas que participan por segunda ocasión.
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