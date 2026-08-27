OSE abrió llamado laboral para 18 puestos por un sueldo de $ 52.407: inscripciones hasta el 8 de setiembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE), a través de su Gerencia de Gestión del Capital Humano, abrió un llamado laboral público y abierto para cubrir el cargo oficial B, categoría 5, escalafón E, en distintas dependencias del organismo repartidas por todo el país. La convocatoria se realiza en modalidad de oposición, méritos y evaluación psicofísica, y las inscripciones ya están abiertas hasta el 8 de setiembre.

La retribución nominal mensual del cargo es de $ 52.407,57, con una carga horaria de 40 horas semanales. El puesto exige disponibilidad para turnos rotativos, ya que se trata de áreas que deben atenderse las 24 horas del día durante todo el año, y también disponibilidad para viajar eventualmente a otras zonas del país.

Según lo planteado por las bases del llamado , se proveerán al menos 18 puestos de trabajo que se distribuirán entre las regiones: Litoral Norte (Artigas, Paysandú, Río Negro y Salto), Litoral Sur (Colonia, Soriano, Flores y San José), Centro (Canelones, Florida y Durazno), Noreste (Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó), Sureste (Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres) y Montevideo, con un cupo por departamento.

En cumplimiento de las leyes N° 19.122 y N° 19.684, se reservarán dos puestos para personas afrodescendientes y un puesto para personas trans, siempre que cumplan con los requisitos del llamado. Quienes ocupen el cargo serán responsables de asistir en actividades de operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, tratamiento de líquidos residuales y de conexiones de agua y desagüe.

Tareas y funciones del cargo Oficial B en OSE

Entre las principales actividades previstas para el puesto en OSE se destacan:

Colaborar en las actividades operacionales de abastecimiento de agua y saneamiento.

Colaborar en las maniobras de operación para regular el caudal de agua a tratar y de los líquidos residuales.

Realizar tareas de apertura de zanjas y pozos, y colaborar en el balizamiento primario y definitivo.

Colaborar en actividades de herrería, soldadura y carpintería, y en el armado de piezas e instalaciones.

Realizar la carga, descarga y acondicionamiento de materiales, además de tareas de mantenimiento de instalaciones y dependencias.

Colaborar eventualmente en la distribución de agua mediante acarreo por camión cisterna. Las bases completas del llamado detallan el resto de las tareas previstas para el cargo.

Requisitos para aplicar al llamado laboral de OSE

Los requisitos generales exigidos por OSE para este llamado son:

Ser ciudadano/a uruguayo/a, o tener no menos de tres años de ciudadanía legal.

Tener ciclo básico completo, tercer año de liceo o UTU completo .

. Tener entre 18 y 55 años de edad al cierre del plazo de inscripción.

de edad al cierre del plazo de inscripción. No desempeñar ningún cargo público remunerado, con excepción de cargos docentes, al momento de firmar el contrato.

Para el cupo de personas trans, se solicita además haber iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios, o contar con la constancia de la Tarjeta Uruguay Social Trans emitida por el Mides.

Fachada OSE Foto: IMM

Cómo postularse al llamado laboral de OSE

La inscripción a este llamado laboral de O.S.E. se realiza únicamente a través de la página web del organismo, www.ose.com.uy , completando el formulario electrónico dispuesto a tal fin. El período de inscripción comenzó el lunes 24 de agosto de 2026 y se extiende hasta las 24 horas del lunes 8 de setiembre de 2026 inclusive.

Entre la documentación que luego deberá presentarse figuran la cédula de identidad, la credencial cívica, la escolaridad que acredite ciclo básico completo, el currículum vitae y la declaración jurada de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). No se aceptarán inscripciones a más de un departamento: el incumplimiento de esta condición implica el rechazo de todas las postulaciones de la persona.

Para más información, se puede consultar a través del correo electrónico concursoseleccionydesarrollo@ose.com.uy o los teléfonos 1952, internos 3024, 3049 y 3094, además de revisar las bases completas del llamado en el sitio oficial de OSE.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.